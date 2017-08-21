ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Полки буккроссинга с книгами об истории России, концерты, аквагрим в цветах российского триколора, лекции и площадка с открытым микрофоном для поэтов и писателей ждут посетителей столичных библиотек 22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации.

«Во всех библиотеках и культурных центрах будут проходить концерты, викторины по истории появления российского триколора и разновидностей флагов. Всего запланировано 229 мероприятий, посвящённых Дню флага России. Посетить их можно в течение дня без записи и регистрации», — сообщили в пресс-службе Московской дирекции по развитию культурных центров.

Так, в Доме Гоголя на Никитском бульваре с 18:30 до 20:00 будет работать открытый микрофон: все желающие смогут прочитать свои собственные произведения — как в стихах, так и в прозе. В Доме культуры имени И.М. Астахова в 18:30 пройдут мастер-классы по созданию аквагрима в цветах российского триколора, скрапбукингу (искусству оформления фотоальбомов) и айрис-фолдингу (технике складывания полос цветной бумаги в виде закручивающейся спирали) в цветах российского флага.

А на Привокзальной площади в Зеленограде 22 августа с 08:00 до 11:00 пройдёт выездная акция «Книга в дорогу», организованная культурным центром «Доброволец» (ЗелАО). Здесь поставят художественно оформленный холодильник «ЗИЛ» 1950-х годов. Решетку на задней стенке покрасят, стеклянные полки внутри заменят на деревянные, а сам холодильник обклеят фотографиями книжных рядов и инструкциями к буккроссингу. Этот арт-объект станет мини-библиотекой, где жители Зеленограда смогут взять книгу в дорогу.

Вокруг холодильника разложат газеты, чемоданы и другие винтажные вещи 50-х годов прошлого века. Горожане смогут принять участие в конкурсе: сделать селфи на фоне мини-библиотеки, выложить его в социальных сетях «Инстаграм» и «В контакте», а затем указать хештег #zelkultura_SelfieBook. В сентябре выберут автора самого креативного фото.

В культурном центре «Зеленоград» на Центральной улице 22 августа с 12:00 до 14:00 пройдёт концерт танцевальных ансамблей и балетных студий, а с 18:00 до 19:00 здесь будут раздавать бело-сине-красные ленточки.

Полка для буккроссинга с книгами об истории России появится в библиотеке № 130 на улице Армавирской (ЮВАО). Все желающие смогут обменяться изданиями об истории, географии, природе, культуре и архитектуре России.