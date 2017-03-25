Столичный градоначальник поздравил работников культуры с профессиональным праздником
25.03.2017, 12:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников культуры столицы с профессиональным праздником.
В телеграмме градоначальника, в частности, говорится:
«Это профессиональный праздник творческих людей, настоящих энтузиастов, посвятивших свою жизнь культуре. Вы вдохновенно служите в театрах и музеях, создаёте условия для интересного досуга в парках, открываете перед читателями богатый мир библиотек, ярко проявляете свои организаторские способности в культурных центрах и домах культуры, воспитываете таланты в школах искусств и творческих студиях.
За последние годы культура стала мощнейшим драйвером развития Москвы. Растёт посещаемость культурных учреждений, которые привлекают миллионы людей яркими премьерами, выставками, фестивалями и другими проектами. А такие популярные акции, как “Ночь театров”, “Ночь в музее”, “Библионочь”, “Ночь искусств”, стали визитной карточкой нашего города, заражая москвичей и гостей столицы отличным настроением и “культурной бессонницей”.
Спасибо вам, дорогие друзья, за беззаветное служение культуре, за то, что своим творческим трудом вы добавляете новые, свежие краски в палитру Москвы, помогаете создавать в столице доброжелательную атмосферу.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, радости и удовлетворения от любимого дела».
День работника культуры отмечают ежегодно 25 марта. Указ об учреждении этого профессионального праздника был подписан Президентом России Владимиром Путиным 27 августа 2007 года.
В телеграмме градоначальника, в частности, говорится:
«Это профессиональный праздник творческих людей, настоящих энтузиастов, посвятивших свою жизнь культуре. Вы вдохновенно служите в театрах и музеях, создаёте условия для интересного досуга в парках, открываете перед читателями богатый мир библиотек, ярко проявляете свои организаторские способности в культурных центрах и домах культуры, воспитываете таланты в школах искусств и творческих студиях.
За последние годы культура стала мощнейшим драйвером развития Москвы. Растёт посещаемость культурных учреждений, которые привлекают миллионы людей яркими премьерами, выставками, фестивалями и другими проектами. А такие популярные акции, как “Ночь театров”, “Ночь в музее”, “Библионочь”, “Ночь искусств”, стали визитной карточкой нашего города, заражая москвичей и гостей столицы отличным настроением и “культурной бессонницей”.
Спасибо вам, дорогие друзья, за беззаветное служение культуре, за то, что своим творческим трудом вы добавляете новые, свежие краски в палитру Москвы, помогаете создавать в столице доброжелательную атмосферу.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, радости и удовлетворения от любимого дела».
День работника культуры отмечают ежегодно 25 марта. Указ об учреждении этого профессионального праздника был подписан Президентом России Владимиром Путиным 27 августа 2007 года.