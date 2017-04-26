В Московском планетарии открывается летний астрономический сезон. С конца апреля по сентябрь в Парке неба на крыше планетария вновь будут проводить регулярные публичные астрономические наблюдения под руководством профессиональных астрономов и астрофизиков. Горожане смогут посмотреть в самый большой телескоп столицы в Большой обсерватории, понаблюдать за самыми яркими звёздами и планетами, которые можно увидеть в Москве, а также стать свидетелями редких астрономических явлений.

Уже в эту пятницу, 28 апреля, в планетарии можно будет увидеть звёздное затмение. С помощью телескопа посетители будут наблюдать, как одна из самых ярких звёзд на небе, Альдебаран, исчезнет за Луной, а потом снова появится на небосводе. Это событие произойдёт между 20:00 и 21:00.

В этот же день москвичи смогут наблюдать также планету Юпитер и её четыре наиболее крупных спутника — Ио, Европу, Ганимед и Каллисто, открытых знаменитым итальянским астрономом Галилео Галилеем. Кроме того, в Парке неба состоятся массовые наблюдения двойных звёзд.

«Для посетителей будет работать телескоп Большой обсерватории и несколько любительских телескопов различных оптических схем. Помимо этого, гости смогут послушать лекции о космосе и познакомиться с экспонатами Парка неба. Например, увидеть солнечные часы — от самых маленьких до гигантских», — рассказали в пресс-службе Московского планетария.