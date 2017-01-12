ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Московский зоопарк и Департамент культуры города планируют создать экологические маршруты для туристов, которые интересуются животным и растительным миром Москвы и Московской области, хотят полюбоваться флорой и фауной столичного региона, а также посетить главный зоопарк страны. Экотуры будут занимать от одного до четырёх дней. В программу войдут увлекательные путешествия, проживание на территории одного из экоотелей в Подмосковье, питание, а также автобусные экскурсии в сопровождении гидов по столице и области.

Туристы смогут посетить природные парки, исторические усадьбы, зоопитомник Московского зоопарка под Волоколамском и сам зоосад. К слову, зоопитомник сейчас закрыт для посещений и будет принимать только туристические группы. Там обитают редкие и исчезающие виды животных, в том числе звери, найденные в дикой природе, которые попали в беду и не смогли обойтись без помощи человека. Например, белый медвежонок Ника, спасённый прошлым летом на Чукотке. В зоопитомнике содержат более 160 видов животных, среди которых амурский тигр, дальневосточный леопард, белоплечий орлан, стерх и многие другие.

Создание эколого-просветительских маршрутов для туристов приурочено к Году экологии в России, которым объявлен наступивший 2017 год. К подготовке проекта подключены специалисты как туристической отрасли, так и природоохранной.

«Сейчас мы ведём переговоры с партнёрами по созданию совершенно нового для Москвы и для страны туристического продукта. О том, какие отели, усадьбы и природные парки будут в него включены, мы объявим в марте на Всероссийском форуме познавательно-экологического туризма, который проводим совместно с Союзом зоопарков и аквариумов России», — рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Стоимость путёвок пока не определена. Однако Светлана Акулова отметила, что туры ориентированы на разные социальные группы населения, поэтому цены будут доступными.

«Это может быть и познавательный отдых для всей семьи на выходных или каникулах, и учебная поездка для школьных классов, и ознакомительное путешествие для иностранных туристов», — уточнила она.

В Московском зоопарке рассчитывают, что туристические путёвки привлекут больше организованных экскурсионных групп посетителей. В 2016 году в столичном зоосаде побывали четыре миллиона 850 тысяч человек. Из них 15,6 тысячи пришли в составе экскурсионных групп.