ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Москве на Новой сцене Государственного академического Большого театра России состоялся финал III Всероссийского конкурса молодых исполнителей «Русский балет». По итогам отборочного тура в заключительном этапе конкурса приняли участие 29 студентов выпускных курсов хореографических колледжей, академий и училищ из десяти регионов России.



В финале конкурса авторитетное жюри под председательством народного артиста СССР Юрия Григоровича оценивало выступления юношей и девушек в номинации «Классический танец».



По решению судей лауреатами I премии были признаны молодые конкурсанты из Санкт-Петербурга - студенты Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой Элеонора Севенард (класс Татьяны Удаленковой) и Егор Геращенко (класс Николая Цискаридзе). В заключительном туре они исполнили «черное» pas de deux из балета «Лебединое озеро».



Победителей конкурса поздравил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, ставший почетным гостем торжественного вечера. Владимир Кириллов отметил, что столь высокая оценка мастерства и таланта молодых воспитанников петербургской балетной школы является результатом их совместной плодотворной работы с выдающимися наставниками прославленной Академии. «Санкт-Петербург по праву считается мировой столицей культуры и русского балета. Именно здесь в 1738 году была основана старейшая балетная школа в мире, которая и по сей день является флагманом в подготовке мастеров хореографического искусства», - подчеркнул вице-губернатор.



Лауреаты Всероссийского конкурса были награждены памятными медалями и дипломами, а также получили право пройти годичную стажировку в балетной труппе одного из четырёх ведущих театров России.



Всероссийский конкурс молодых исполнителей «Русский балет» проводится Фондом социально-культурных инициатив один раз в два года. Учредителями конкурса являются Министерство культуры Российской Федерации и Президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева.



Главная цель конкурса – выявление и поддержка молодых талантов в области искусства балета. К участию в конкурсе приглашаются студенты выпускных и предвыпускных курсов текущего учебного года образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в области искусства балета.