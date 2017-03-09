Субтитры в национальных фильмах станут обязательными
09.03.2017, 10:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем чтении закон об обязательном введении субтитров для национальных фильмов.
Законом устанавливается обязательность субтитрирования (дублирование для зрителей с нарушением слуха звуковой дорожки кинофильма или телепередачи) и тифлокомментирования (лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые непонятны слепому (слабовидящему) без специальных словесных пояснений) полнометражных национальных фильмов. Это касается и художественных, и анимационных фильмов, производство и прокат которых осуществляются при государственной поддержке (за счёт средств, полученных в рамках такой поддержки).
Закон вступает в силу с 1 июня 2017 года.
Законом устанавливается обязательность субтитрирования (дублирование для зрителей с нарушением слуха звуковой дорожки кинофильма или телепередачи) и тифлокомментирования (лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые непонятны слепому (слабовидящему) без специальных словесных пояснений) полнометражных национальных фильмов. Это касается и художественных, и анимационных фильмов, производство и прокат которых осуществляются при государственной поддержке (за счёт средств, полученных в рамках такой поддержки).
Закон вступает в силу с 1 июня 2017 года.