Татарский певец Ильдар Абдразаков получил премию Casta Diva
07.01.2017, 11:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Ильдар Абдразаков, российский оперный певец из Башкортостана, в конце прошлого года выступил на сцене Большого театра. За исполнение партии Филиппа II в опере «Дон Карлос», а также роли четырех злодеев в опере «Сказки Гоффана» Жака Оффенбаха на сцене Московского театра им. Станиславского и Немировича-Данченко он стал лауреатом премии Casta Diva. Знаменитый бас победил в номинации «Певец года».
40-летний певец обладает званием «Лучший бас мира», является народным артистом Башкортостана, успешно выступает на сценах Европы и США. Помимо премии Casta Diva, он стал еще и певцом года. Гастрольный график у Абдразакова распланирован на несколько лет вперед.
Премия «Casta Diva» присуждается c 1996 года и высоко ценится в музыкальном мире, она присуждается исключительно оперным постановкам и артистам.
40-летний певец обладает званием «Лучший бас мира», является народным артистом Башкортостана, успешно выступает на сценах Европы и США. Помимо премии Casta Diva, он стал еще и певцом года. Гастрольный график у Абдразакова распланирован на несколько лет вперед.
Премия «Casta Diva» присуждается c 1996 года и высоко ценится в музыкальном мире, она присуждается исключительно оперным постановкам и артистам.