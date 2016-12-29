ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Театр Эстрады им. Аркадия Райкина представил репертуар на февраль 2017-го.



3 – Bajki. Сказки для взрослых (18+)

4 (12.00) – Каштанка (0+)

4 – Шоу для настоящих леди! (12+)

5 – Кабаре «Медведь» (16+)

10 – Божественная комедия (16+)

11 – Комедия на колёсах, или Велодрама (12+)

12 (12.00 и 17.00) – Золушка (6+)

14 – ЗдраСьте, я Ваша тетя! (12+)

15 – Играем Фигаро! (12+) ПРЕМЬЕРА

16, 17 – Феномены (16+)

18 – Шуры-Муры (12+)

19 – Фарс. Мажор (16+) ПРЕМЬЕРА

21, 22 – Мнимый больной (16+)

24 – «Концерт для своих! Юрий Гальцев» (12+)

25 – спектакль-фламенко «Фрида» (6+)

26 (12.00, 17.00) – мюзикл для всей семьи «Мама-Кот» (6+)

Стоимость билетов: от 150 до 2 000 рублей

Начало вечерних спектаклей – 19.00, если не указано иное время.