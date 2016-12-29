Театр Эстрады им. Аркадия Райкина представил репертуар на февраль
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Театр Эстрады им. Аркадия Райкина представил репертуар на февраль 2017-го.
3 – Bajki. Сказки для взрослых (18+)
4 (12.00) – Каштанка (0+)
4 – Шоу для настоящих леди! (12+)
5 – Кабаре «Медведь» (16+)
10 – Божественная комедия (16+)
11 – Комедия на колёсах, или Велодрама (12+)
12 (12.00 и 17.00) – Золушка (6+)
14 – ЗдраСьте, я Ваша тетя! (12+)
15 – Играем Фигаро! (12+) ПРЕМЬЕРА
16, 17 – Феномены (16+)
18 – Шуры-Муры (12+)
19 – Фарс. Мажор (16+) ПРЕМЬЕРА
21, 22 – Мнимый больной (16+)
24 – «Концерт для своих! Юрий Гальцев» (12+)
25 – спектакль-фламенко «Фрида» (6+)
26 (12.00, 17.00) – мюзикл для всей семьи «Мама-Кот» (6+)
Стоимость билетов: от 150 до 2 000 рублей
Начало вечерних спектаклей – 19.00, если не указано иное время.