Транссибирский Арт-Фестиваль будет посвящён 80-летию Новосибирской области
03.02.2017, 14:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В 2017 году Транссибирский Арт-Фестиваль будет посвящён 80-летию Новосибирской области, поэтому концертная программа проекта невероятно насыщенная и будет интересна любому зрителю.
Фестиваль станет первым масштабным событием, с которого начнётся празднование юбилея региона. Мы хотели сделать так, чтобы мероприятия фестиваля были доступными для всех категорий граждан, поэтому в этом году цены на билеты установлены значительно ниже, чем в прошлые годы. Более 60 % билетов на концерты уже проданы.
По словам художественного руководителя проекта Вадима Репина, в четвёртом Транссибирском Арт-Фестивале примут участие такие мировые звезды, как дирижер Лоренс Фостер (США), скрипач Джулиано Карминьола (Италия), скрипач Леонидас Кавакос (Греция), виолончелист Александр Князев (Россия), трубач Сергей Накаряков (Россия), пианист Николас Ангелич (США), виолончелист Пабло Феррандес (Испания), скрипач Владимир Спиваков (Россия) и другие. Также программа фестиваля включает традиционный проект «Дети – детям». Кроме того, в рамках форума будут организованы показы фильмов режиссера Бруно Монсенжона (Франция), который лично посетит фестиваль и проведет творческую встречу.
Фестиваль станет первым масштабным событием, с которого начнётся празднование юбилея региона. Мы хотели сделать так, чтобы мероприятия фестиваля были доступными для всех категорий граждан, поэтому в этом году цены на билеты установлены значительно ниже, чем в прошлые годы. Более 60 % билетов на концерты уже проданы.
По словам художественного руководителя проекта Вадима Репина, в четвёртом Транссибирском Арт-Фестивале примут участие такие мировые звезды, как дирижер Лоренс Фостер (США), скрипач Джулиано Карминьола (Италия), скрипач Леонидас Кавакос (Греция), виолончелист Александр Князев (Россия), трубач Сергей Накаряков (Россия), пианист Николас Ангелич (США), виолончелист Пабло Феррандес (Испания), скрипач Владимир Спиваков (Россия) и другие. Также программа фестиваля включает традиционный проект «Дети – детям». Кроме того, в рамках форума будут организованы показы фильмов режиссера Бруно Монсенжона (Франция), который лично посетит фестиваль и проведет творческую встречу.