Транссибирский арт-фестиваль впервые "прибывает" в Самару
14.04.2017, 15:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Транссибирский арт-фестиваль впервые «прибывает» в Самару: 16 апреля на сцену Самарской филармонии выйдет художественный руководитель форума Вадим Репин.
Музыкальный Транссиб включает в свой маршрут все новые города: путь IV Транссибирского арт-фестиваля проходит через Самару, подобно тому, как пролегала историческая Транссибирская магистраль (Москва-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск-Омск-Новосибирск…).
В концерте прозвучат Симфония № 4 («Итальянская») Ф. Мендельсона, Концерт № 1 для скрипки с оркестром М. Бруха и виртуозная скрипичная рапсодия «Цыганка» М. Равеля. В творческом тандеме с Академическим симфоническим оркестром Самарской филармонии под управлением главного дирижёра и художественного руководителя Михаила Щербакова выступит художественный руководитель Транссибирского арт-фестиваля Вадим Репин.
«Самара приглашала нас давно, и вот только в этом году нам удалось выстроить наши планы так, чтобы выступить в этом замечательном городе, – отмечает Вадим Репин. – Надеюсь, что в будущем концерты Фестиваля, который разрастается стремительно, будут проходить здесь регулярно».
В течение ближайшего месяца в рамках IV Транссибирского пройдут концерты в Брюсселе, Тобольске, Тюмени. В сентябре и октябре под эгидой Фестиваля запланированы концерты в Японии.
Музыкальный Транссиб включает в свой маршрут все новые города: путь IV Транссибирского арт-фестиваля проходит через Самару, подобно тому, как пролегала историческая Транссибирская магистраль (Москва-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск-Омск-Новосибирск…).
В концерте прозвучат Симфония № 4 («Итальянская») Ф. Мендельсона, Концерт № 1 для скрипки с оркестром М. Бруха и виртуозная скрипичная рапсодия «Цыганка» М. Равеля. В творческом тандеме с Академическим симфоническим оркестром Самарской филармонии под управлением главного дирижёра и художественного руководителя Михаила Щербакова выступит художественный руководитель Транссибирского арт-фестиваля Вадим Репин.
«Самара приглашала нас давно, и вот только в этом году нам удалось выстроить наши планы так, чтобы выступить в этом замечательном городе, – отмечает Вадим Репин. – Надеюсь, что в будущем концерты Фестиваля, который разрастается стремительно, будут проходить здесь регулярно».
В течение ближайшего месяца в рамках IV Транссибирского пройдут концерты в Брюсселе, Тобольске, Тюмени. В сентябре и октябре под эгидой Фестиваля запланированы концерты в Японии.