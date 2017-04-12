ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В сети городских кинотеатров «Москино» запускают серию показов Cinemaholics Night Out. Первая программа фильмов посвящена американскому актёру Джейку Джилленхолу.

В ночь на 16 апреля в кинотеатре «Космос» покажут три картины с его участием. Зрители увидят киноленты на языке оригинала с русскими субтитрами.

Расписание показов:

— 23:30 — «Под покровом ночи»;

— 01:50 — «Враг»;

— 03:40 — «Разрушение».

«Под покровом ночи» (режиссёр Том Форд, 2016 год) — история-мозаика. Главная героиня Сьюзен получает от бывшего мужа книгу, в которой он описал их трагичное прошлое. Спустя 20 лет разлуки он таким образом напомнил ей о себе, и это нарушает покой её размеренной жизни.

«Враг» (режиссёр Дени Вильнёв, 2013 год) — история о мужчине, который однажды увидел в фильме актёра, похожего на себя. У героя появляется навязчивая идея найти этого человека, а поиски выливаются в череду мистических событий.

Главный герой фильма «Разрушение» (режиссёр Жан-Марк Валле, 2015 год) после смерти жены понимает, что последние годы он был оторван от реальной жизни, и решает срочно изменить это. Драма о том, как открыть для себя мир заново.