Центром празднования Дня славянской письменности и культуры станет Красная площадь
В программе - духовные сочинения Александра Кастальского и Петра Чайковского, Сергея Прокофьева и Георгия Свиридова, популярные песни советских авторов, а также выступление Полины Гагариной. Певица в сопровождении Большого сводного хора из 1200 человек исполнит песню «Миллион голосов».
Программу дополнят прямые включения из Белгорода, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода, где в этот день также пройдут праздничные концерты.
Всего 24 мая в столице состоится более 200 мероприятий, приуроченных ко Дню славянской письменности и культуры. Планируется, что выставки, презентации, концерты и спектакли посетят более 11 тысяч человек.