ОРЕАНДА-НОВОСТИ. День славянской письменности и культуры, приуроченный ко Дню памяти создателей славянского алфавита святых Кирилла и Мефодия, отметят 24 мая. В Москве одним из главных мест проведения этого праздника станет Красная площадь. Там пройдёт концерт «Я, ты, он, она - вместе целая страна...».

В программе - духовные сочинения Александра Кастальского и Петра Чайковского, Сергея Прокофьева и Георгия Свиридова, популярные песни советских авторов, а также выступление Полины Гагариной. Певица в сопровождении Большого сводного хора из 1200 человек исполнит песню «Миллион голосов».

Программу дополнят прямые включения из Белгорода, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода, где в этот день также пройдут праздничные концерты.

Всего 24 мая в столице состоится более 200 мероприятий, приуроченных ко Дню славянской письменности и культуры. Планируется, что выставки, презентации, концерты и спектакли посетят более 11 тысяч человек.