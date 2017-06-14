ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Учёные Тюменского государственного университета (ТюмГУ) исследуют тексты древней шумерской литературы. В задачи научной группы входит создание библиотеки текстов с помощью юникодов - универсальных кодов, отображающих шумеро-аккадские символы в электронном виде, сообщил доцент кафедры археологии, истории древнего мира и средних веков ТюмГУ Сергей Григоришин.

«До сих пор корпус шумерской литературы в клинописном оригинальном варианте не был издан целиком, есть издания отдельных гимнов, песен, пословиц, но полного собрания не существует. Цель исследовательской группы - это систематический набор каждого из литературных текстов клинописными знаками с помощью системы юникода. Так, весь корпус клинописных литературных текстов будет доступен в цифровом формате. Уже сейчас создаётся сайт с базой шумерских текстов, который будет предложен ведущим университетам в качестве дополнения к уже имеющимся ресурсам», - сказал С. Григоришин.

Он отметил, что для полной реализации проекта необходима коллаборация со специалистами из других стран. «Этой темой мы занимаемся уже более пяти лет. В рамках проекта глиняные таблички с древними вавилонскими и новоассирийскими текстами будут изучены и введены в базу с помощью специальной компьютерной программы по набору символов. Но есть и сложности, к примеру, в юникоде не отображены все символы, которые существуют в клинописи, есть некоторые разночтения, поэтому нам также нужно будет решить и этот вопрос», - добавил учёный.