ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 28 июня по 2 июля Тюменский драматический театр привезёт в Екатеринбург свои театральные хиты. Последний раз ТБДТ гастролировал в «столице Урала» в 2010 году, и наверняка запомнился своими яркими спектаклями – «За двумя зайцами», «Женитьба Фигаро», «Собачье сердце», «Ревизор», «Медея» и др.



Спустя семь лет, получив приглашение от Свердловской драмы, ТБДТ не раздумывая соглашается. Директор театра Сергей Вениаминович Осинцев поделился своими эмоциями: «Тюменский драматический театр является одним из старейших театров Урала и Сибири (прим.: В наступающем году ТБДТ отметит 160-летие). Мы стараемся бережно сохранять традиции русского репертуарного театра и при этом активно смотреть в будущее. К сожалению, мы не частые гости в Екатеринбурге, и поэтому решили привезти самые яркие жемчужины нашего репертуара. БОльшая часть спектаклей объединяет имя одного режиссёра, известного екатеринбургским зрителям – Александр Львович Баргман. Основа нашего репертуара – это его спектакли».



Открывает гастроли 28 июня визитная карточка театра – спектакль «Мольер» по пьесе Михаила Булгакова «Кабала святош». Это один из самых необычных спектаклей ТБДТ, который идёт с большим успехом в Тюмени более шести лет.



29 июня Тюмень представит «С любимыми не расставайтесь». Спектакль получил высочайшую оценку экспертов на Володинском фестивале в Санкт-Петербурге. Его также поставил Александр Баргман и его прославленная команда.



«Мы привезём музыкальную комедию «Ханума» (30 июня), и знаем что он есть в репертуаре Свердловского театра драмы. – сообщает Сергей Осинцев – Но тем не менее, это позволит зрителям Екатеринбурга сравнить два совершенно разных спектакля. Ставил его величайший хореограф современности, а также режиссёр Николай Реутов».



1 июля в исполнении ведущих артистов ТБДТ будет показан спектакль «Метод Гренхольма» Жорди Гальсерана. Это очень интересная современная офисная история, где зритель до конца не будет знать развязку. Надо отметить, что в данном спектакле активно используются видео-технологии.



Закрывать гастроли 2 июля ТБДТ будет душещипательной и очень жизнеутверждающей пьесой Жеральда Сиблейраса «Ветер в тополях». Спектакль с лёгким французским юмором охарактеризован как «героическая комедия с одним затишьем».



Как сообщил Сергей Осинцев, ни один спектакль театра нельзя назвать скучным. Все они оставят бурю эмоций. Екатеринбуржцы смогут в полной мере оценить театральное многоголосие Тюмени, ведь на сцене будут представлены разные жанры. Несмотря на то, что мы самый большой драматический театр России и один из старейших театров Сибири и Урала, у нас очень молодая, жизнерадостная, активная труппа, способная выполнять любые задачи режиссера и удивлять самого искушённого зрителя».