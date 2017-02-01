ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Московском зоопарке открылась обновлённая экспозиция «Ночные бабочки». Понаблюдать за полётом и кормлением сумеречных бабочек бражников, которые ведут ночной образ жизни, можно будет на старой территории зоосада в павильоне «Оранжерея».

Перехитрить насекомых зоологам удалось с помощью так называемого инвертированного дня. В дневное время в их вольере искусственно создаётся ночь, и только специальный красный свет, который бабочки не воспринимают, освещает декорации и самих насекомых. И напротив, с наступлением темноты, когда другие обитатели зоопарка засыпают, для бражников наступает день. В это время для них автоматически включаются лампы дневного света.

Благодаря этому москвичам представилась редкая возможность увидеть сумеречных бабочек в полёте во время кормления, когда они с помощью длинных хоботков на лету высасывают медовый сироп из искусственных цветов-кормушек.

«В природе бражников легко можно спутать с колибри. Так же, как и эти птички, бабочка бражник подолгу зависает в воздухе над цветками с нектаром», — рассказали в пресс-службе Московского зоопарка.

Сегодня в зоопарке можно одновременно наблюдать несколько десятков бражников. У некоторых из них уникальная окраска. Например, олеандровый бражник цвета оливы считается одним из самых красивых среди ночных бабочек. В природе он обитает преимущественно в странах Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, откуда совершает миграции на Черноморское побережье Северного Кавказа. Также можно увидеть табачного бражника и его гусениц, которые питаются листьями табака и других паслёновых растений. Эти бабочки населяют страны Южной, Центральной и Северной Америки.



Желающие увидеть сумеречных бабочек должны будут присоединиться к бесплатной экскурсионной группе, которая собирается в холле павильона «Оранжерея». Знакомить посетителей с жизнью ночных насекомых будут киперы (сотрудники Московского зоопарка, которые ухаживают за обитателями). Специалисты столичного зоосада поделятся интересными фактами из жизни бабочек. Например, москвичи узнают, сколько цветков способен посетить бражник во время кормления или какую максимальную скорость он набирает в полёте. Участникам экскурсии также представится возможность погладить гусеницу.