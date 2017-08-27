Участники образовательной программы ВДНХ обсудят роман "Евгений Онегин" а с преподавателем журфака МГУ
27.08.2017, 11:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В музейно-выставочном центре «Рабочий и колхозница» 30 августа прочитают лекцию о ключевом поэтическом тексте Александра Пушкина. Перед слушателями выступит кандидат филологических наук, доцент Вячеслав Красовский.
Его лекция станет третьей в цикле «Литературные среды», который организовали ВДНХ и факультет журналистики МГУ. Преподаватели журфака рассказывают слушателям малоизвестные факты из жизни писателей, читают отрывки из знаменитых произведений и анализируют тексты.
Теперь участникам предстоит обсудить одно из самых известных произведений русской литературы, в котором наиболее полно и ярко выразилась тема любви. Роман в стихах «Евгений Онегин» создавался Александром Пушкиным в расчёте на широкий круг читателей и разные уровни восприятия поэтического текста — от житейски-бытового до философски-символического.
«Литературные среды» — это часть летней образовательной программы, стартовавшей на ВДНХ в 2016 году. В прошлом году здесь прошло больше 200 лекций, мастер-классов и языковых занятий, а в кинотеатре-лектории состоялось свыше 100 киносеансов. В этом году мероприятия проводят на новой площадке — в музейно-выставочном центре «Рабочий и колхозница», а также на «Городской ферме», в лектории «Дома ремесел» и в шахматном клубе ВДНХ. Лекция Вячеслава Красовского начнется в 19:00.
Его лекция станет третьей в цикле «Литературные среды», который организовали ВДНХ и факультет журналистики МГУ. Преподаватели журфака рассказывают слушателям малоизвестные факты из жизни писателей, читают отрывки из знаменитых произведений и анализируют тексты.
Теперь участникам предстоит обсудить одно из самых известных произведений русской литературы, в котором наиболее полно и ярко выразилась тема любви. Роман в стихах «Евгений Онегин» создавался Александром Пушкиным в расчёте на широкий круг читателей и разные уровни восприятия поэтического текста — от житейски-бытового до философски-символического.
«Литературные среды» — это часть летней образовательной программы, стартовавшей на ВДНХ в 2016 году. В прошлом году здесь прошло больше 200 лекций, мастер-классов и языковых занятий, а в кинотеатре-лектории состоялось свыше 100 киносеансов. В этом году мероприятия проводят на новой площадке — в музейно-выставочном центре «Рабочий и колхозница», а также на «Городской ферме», в лектории «Дома ремесел» и в шахматном клубе ВДНХ. Лекция Вячеслава Красовского начнется в 19:00.
Источник: Официальный сайт мэра Москвы