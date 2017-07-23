ОРЕАНДА-НОВОСТИ Ученица Центральной музыкальной школы при Московской консерватории, задавшая вопрос Владимиру Путину, сможет бесплатно обучаться по второй специальности.



Об этом сообщил замдиректора Департамента науки и образования Минкультуры России Святослав Голубенко.



Ранее воспитанница детского центра «Сириус» Мария Андреева в Сочи на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным попросила о сокращении стоимости обучения по второй специальности. Она рассказала, что учится в Центральной музыкальной школе (ЦМШ) при Московской консерватории и совмещает игру на двух инструментах - скрипке и фортепиано. Однако, по её словам, по специальности скрипка она учится на бюджетном отделении, а чтобы получить диплом и по фортепиано, нужно платить полную стоимость обучения, хотя предметы, кроме специальности, совпадают.



«Вопрос Марии, безусловно, подтолкнул к ускорению решения проблемы, связанной с тем, что многие одарённые дети в музыкальных училищах хотят освоить две специальности, - сказал Святослав Голубенко. - Министерство культуры взяло этот вопрос на контроль и мы вместе с экспертным сообществом разработаем механизм, который позволит осваивать две специальности, но в тоже время не будет противоречить действующему законодательству в сфере образования».



В настоящее время допускается возможность обучаться бесплатно только по одной специальности в рамках одного уровня образования, например, среднего профессионального образования или высшего (в т.ч. при одновременном освоении двух программ).



Говоря о вопросе, который прозвучал во время общения главы государства с воспитанниками «Сириуса», Святослав Голубенко подчеркнул, что в Центральной музыкальной школе он поднимался в конце учебного года и решение фактически было найдено.



Замдиректора департамента также отметил, что ситуация, когда учащиеся хотят обучаться на двух специальностях, наиболее характерна именно для училищ, реализующих специальности в сфере музыкального искусства.



«В наших подведомственных учреждениях есть такие примеры и имеется опыт поддержки талантливых детей, осваивающих одновременно две специальности», - сказал он, приведя в пример Академическое музыкальное училище при Московской консерватории, где обучаясь по одной специальности на бюджетном отделении, по второй талантливый музыкант обучается на платном отделении. При этом фактически учреждение устанавливает перезачет повторяющихся дисциплин, а плата за обучение по второй специальности является «символической».



Кроме того, по его мнению, решение вопроса возможно через представление в музыкальных училищах специального гранта для обучения.



«Нужно понимать, что учреждение, принимая решение об обучении одаренного учащегося по второй специальности, с одной стороны, дает ему возможность профессионально самоопределиться с точки зрения последующего обучения в вузе, а с другой – берет на себя ответственность за обеспечение «контроля качества» его подготовки, - отмечает Святослав Голубенко. - Поэтому мы должны определить механизм выделения гранта и перечень федеральных образовательных учреждений, гарантирующих качество подготовки ребенка по двум специальностям».



Также, по его мнению, при учреждении грантовой поддержки, талантливых детей, которым может быть предоставлено право освоения второй специальности, должна отбирать специально созданная экспертная комиссия.



«Мы понимаем, что платить за одни и те же уроки - абсурдно, поэтому прорабатывали эту ситуацию в конце учебного года и фактически решили её», - со своей стороны рассказал директор Центральной музыкальной школы при Московской консерватории Валерий Пясецкий.



По его словам, решение проблемы может быть найдено через выплату ученице гранта или персональной стипендии. Из этих денег и можно будет оплатить уроки по второй специальности. «Часы по специальности фортепиано - это не такие большие деньги, поэтому мы в любом случае найдем решение», - подчеркнул Валерий Пясецкий.



В тоже время директор ЦМШ особо отметил, что подобные решения должны носить исключительно эксклюзивный и индивидуальный характер.



«Я в профессии всю жизнь и случаи, когда занимаясь двумя специальностями исполнитель равнозначен по обеим - крайне редки. С очень большим процентом вероятности рано или поздно верх возьмет одна из двух», - сказал он, добавив, что «нужно учитывать уникальную одаренность человека, так как желающих обучаться на двух специальностях очень много».



По его мнению, профессиональному сообществу совместно с Минкультуры России нужно разработать серьезные критерии, которые позволят отбирать одаренных детей, и в тоже время не будут противоречить отечественному законодательству.