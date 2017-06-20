ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Учёные из Института археологии РАН провели археологические раскопки на Соборном холме в центре Вязьмы. Результаты позволили впервые достоверно установить, что город на этом месте возник в XIII веке, а также восстановить историю этого места от неолита до XVII века.

«Мы получили археологические основания для датировки времени появления города Вязьмы, даты, вокруг которой существовала значительная неясность. Результаты, полученные с помощью радиоуглеродного метода, показывают, что городское поселение здесь возникло в 13 веке», - говорит руководитель Смоленской экспедиции Института археологии РАН Николай Кренке.

Вязьма до недавнего времени была «белым пятном» на археологической карте Смоленщины. Письменные источники сообщают крайне мало о ранней истории города. Известно лишь, что Вязьма отсутствует в подробном перечне населённых пунктов Смоленского княжества первой половины – середины XII века в уставной грамоте князя Ростислава (1136 год) и других документах, и впервые упомянута в малодостоверном «Государевом родословце» 16 века (дошедшем до нас в составе «Бархатной книги» 17 века).

Хотя во многих современных источниках говорится, что впервые Вязьма упоминается в летописях под 1239 годом, на самом деле самые ранние данные о существовании города можно найти в Лаврентьевской летописи 14 века, в записи от 1299 года. В ней говорится, что князь Андрей Вяземский и «вяземцы» помогли снять осаду Дорогобужа, которую вёл смоленский князь. Это означает, что в начале 14 века Вязьма была уже значительным городом.

Первая древнерусская крепость на территории Вязьмы располагалась на Соборном холме, где находятся два объекта культурного наследия: «Городище на Соборном холме, конец I – начало II тыс.н.э.» и Троицкий собор XVII века. В 1973 и 1988 годах на восточной стороне холма были впервые проведены археологические раскопки под руководством сотрудницы Института археологии РАН Татьяны Сергиной.

Тогда результаты раскопок убедительно показали, что городское поселение здесь не могло возникнуть ранее конца XII– начала XIII века, и расхожее мнение о появлении города в XI веке (основанное на позднейшем житии преподобного Аркадия Вяземского) неверно.

В 2017 году на западной стороне Соборного холма начались новые раскопки в связи со строительством на этом месте церковного религиозно-просветительского центра. Были заложены два раскопа и проведены исследования на других участках площадки, где строительные работы не затрагивали древние слои. Результаты работ показали, что мощность культурного слоя на западной половине Соборного холма – 2,5-3,5 метра, при этом нижняя часть слоя – влажная, поэтому в нём сохраняется органика. Почва ниже культурного слоя имеет признаки хозяйственного использования в раннем средневековье (огород, распашка). В этой погребенной почве были обнаружены ещё более древние предметы, относящиеся к бронзовому веку или неолиту: кремневые пластины и лезвие каменного проушного топора.

Древнейшие находки, относящиеся к Средневековью, датируются домонгольской эпохой. Это два шиферных пряслица и небольшая серия стеклянных браслетов и керамики, типичных для XII-XIII века. Они были обнаружены на поверхности погребенной почвы, и пока нельзя установить, было ли на Соборном холме поселение уже в это время, или это лишь отдельные вещи, принесенные сюда позже.

Основная часть древнейших обломков керамики датируется XIII-XIV веком. Первые результаты радиоуглеродного анализа серии образцов из этого слоя тоже указывают на XIII век. Как ожидается, важная информация может быть получена после исследования спилов бревен жилых и погребальных конструкций, сохранившихся во влажном слое. На начальном этапе жизни города в центре западной части холма находилась церковь (в раскоп не попала), окруженная постепенно расширявшимся кладбищем. На краях холма стояли жилые дома – здесь найдены остатки срубов и канавки от оград. В этой «жилой зоне» были найдены статусные серебряные вещи – подвески, перстни, бусина.