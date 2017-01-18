Учёные смогли установить возраст археологического памятника в Приморье
18.01.2017, 12:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Известный с XIX века археологический памятник на территории национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае идентифицирован учёными как корейская крепость XV-XVI веков. Детальное обследование городища Шуйлюфэн удалось осуществить только в 2016 году, после начала программы изучения археологических памятников национального парка, сообщил пресс-секретарь нацпарка Иван Раков.
«Крепость Шуйлюфэн (в переводе с китайского - «Пик водного потока») расположена в южной части «Земли леопарда», в 14 км к северу от поселка Хасан. Она была открыта ещё в 1864 году, однако детальное исследование было осуществлено только в 2016 году. Учёные уточнили границы памятника и определили его возраст», - рассказал представитель парка.
Исследовать памятник в течение почти 150 лет после его обнаружения не удавалось из-за особенностей его расположения: граница России и Китая проходит непосредственно через средневековую крепость и делит её на две почти равные части.
Новейшие исследования показали, что основание древней горной крепости датировано XV веком, то есть периодом корейского государства Великий Чосон. Это делает Шуйлюфэн первым обнаруженным в Приморье памятником этого периода.
Более того, предполагается, что это именно та самая крепость, о которой говорится в биографии национального корейского героя Ли Сунсина.
В национальном парке отмечают, что со временем Шуйлюфэн станет одним из привлекательных для иностранцев, особенно гостей из Республики Кореи, туристических объектов.
«Крепость Шуйлюфэн (в переводе с китайского - «Пик водного потока») расположена в южной части «Земли леопарда», в 14 км к северу от поселка Хасан. Она была открыта ещё в 1864 году, однако детальное исследование было осуществлено только в 2016 году. Учёные уточнили границы памятника и определили его возраст», - рассказал представитель парка.
Исследовать памятник в течение почти 150 лет после его обнаружения не удавалось из-за особенностей его расположения: граница России и Китая проходит непосредственно через средневековую крепость и делит её на две почти равные части.
Новейшие исследования показали, что основание древней горной крепости датировано XV веком, то есть периодом корейского государства Великий Чосон. Это делает Шуйлюфэн первым обнаруженным в Приморье памятником этого периода.
Более того, предполагается, что это именно та самая крепость, о которой говорится в биографии национального корейского героя Ли Сунсина.
В национальном парке отмечают, что со временем Шуйлюфэн станет одним из привлекательных для иностранцев, особенно гостей из Республики Кореи, туристических объектов.