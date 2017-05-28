ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Мировому сообществу будет представлен уникальный экспонат нового для науки плиозавра "Luskhan itilensis".

В настоящее время это наиболее полный скелет плиозавра из найденных не только в России, но и один из немногих - в мире. Общая его длина составляет 6,5 метра, черепа – 1,6 метра.

"Останки плиозавра были обнаружены Глебом Успенским в отложениях мелового периода на территории Ульяновского государственного палеонтологического заказника у посёлка Сланцевый Рудник. Осенью 2002 года скелет был полностью извлечён в ходе раскопок, активное участие в которых принимали студенты экологического факультета УлГУ. Более 10 лет продолжалась кропотливая препарация и консервация костей. Данная находка приобретает особую значимость в объявленный на территории страны Год экологии", - рассказала министр искусства и культурной политики Ульяновской области Ольга Мезина.

В день презентации посетителей также ждет небольшой фильм, в котором участники раскопок и авторы публикации расскажут об истории открытия нового плиозавра.

Отметим, что описание нового представителя плиозавров опубликовано в недавнем номере Британского журнала Current Biology и выполнено ведущими специалистами в области изучения ископаемых морских рептилий – Valentin Fischer (Бельгия), Roger Benson (Великобритания), Patrick Druckenmiller (США). В состав авторского коллектива вошли и отечественные специалисты: Николай Зверьков (ГИН РАН Москва), Максим Архангельский (СГТУ Саратов), Глеб Успенский (УлГУ) и сотрудник Ульяновского областного краеведческого музея Илья Стеньшин. Новый плиозавр получил имя "Luskhan itilensis". В отличие от других плиозавров Лусхан не был страшным хищником и предпочитал питаться рыбой и головоногими моллюсками, которые водились в морях того времени в изобилии. Одной из интересных особенностей является два торчащих вперед зуба на кончике верхней челюсти. Есть предположение, что эти зубы могли использоваться в поединках между самцами, по аналогии с некоторыми видами клюворылых китов.