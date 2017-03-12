ВДНХ приглашает москвичей встретить долгожданную весну
12.03.2017, 16:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ ВДНХ приглашает москвичей и гостей столицы вместе встретить долгожданную весну.
На «Городской ферме» можно посмотреть и погладить коров, овец, коз, осликов и домашних птиц. По выходным и праздникам для гостей устраивают игры, квесты и мастер-классы. 14 и 15 марта, 21 и 22, 28 и 29 марта — по вторникам и средам — на «Городской ферме» пройдут дни открытых дверей.
Самый большой в России верёвочный парк находится у павильона №27 «Физкультура и спорт». Заниматься спортом на высоте более 15 метров в канатных джунглях можно в одиночку или большой компанией. Для гостей здесь есть самые разные виды препятствий, множество развлекательных элементов, смотровая площадка, детский паркур, а также гигантские качели.
Парк оборудован надёжным комплексом страховок и элементов безопасности, а с посетителями работают квалифицированные тренеры.
Почувствовать себя на загородном отдыхе, не покидая мегаполиса, приглашает «Рыбацкая деревня». Гостей ждут тишина, чистейшая вода, рыбалка и уха на костре. В местных прудах водятся осётр, стерлядь, белуга, сом, форель, карп, щука. Здесь везёт всем без исключения: даже начинающие рыбаки вытаскивают рыбин весом до 10–15 килограммов. Местные повара приготовят улов, и при желании рыбу можно забрать с собой.
Городской конный центр работает в павильоне № 48 «Овцеводство». Здесь можно прокатиться на лошадях, ослах и пони. Опытные тренеры обучат гостей азам верховой езды, познакомят с различными видами конного спорта — конкуром, выездкой, троеборьем, джигитовкой.
Каждый день с 10:00 до 20:00 проходят экскурсии по конюшне, на которых рассказывают о породах, мастях лошадей и конской амуниции. Все желающие могут попробовать оседлать пони и полюбоваться на ахалтекинца. Здесь же, на конюшне, живёт и символ павильона — овца Лариса Пална.
По выходным в центре читают бесплатные лекции о лошадях и проводят открытые мини-уроки на выездковом плацу. Здесь можно узнать даже о том, как лошадь выражает свои эмоции.
На танцплощадке в парке «Останкино» ждут всех, кто хочет открыть в себе талант танцора и просто весело провести время под популярную музыку. Здесь проходят вечеринки в формате 50+.
На «Городской ферме» можно посмотреть и погладить коров, овец, коз, осликов и домашних птиц. По выходным и праздникам для гостей устраивают игры, квесты и мастер-классы. 14 и 15 марта, 21 и 22, 28 и 29 марта — по вторникам и средам — на «Городской ферме» пройдут дни открытых дверей.
Самый большой в России верёвочный парк находится у павильона №27 «Физкультура и спорт». Заниматься спортом на высоте более 15 метров в канатных джунглях можно в одиночку или большой компанией. Для гостей здесь есть самые разные виды препятствий, множество развлекательных элементов, смотровая площадка, детский паркур, а также гигантские качели.
Парк оборудован надёжным комплексом страховок и элементов безопасности, а с посетителями работают квалифицированные тренеры.
Почувствовать себя на загородном отдыхе, не покидая мегаполиса, приглашает «Рыбацкая деревня». Гостей ждут тишина, чистейшая вода, рыбалка и уха на костре. В местных прудах водятся осётр, стерлядь, белуга, сом, форель, карп, щука. Здесь везёт всем без исключения: даже начинающие рыбаки вытаскивают рыбин весом до 10–15 килограммов. Местные повара приготовят улов, и при желании рыбу можно забрать с собой.
Городской конный центр работает в павильоне № 48 «Овцеводство». Здесь можно прокатиться на лошадях, ослах и пони. Опытные тренеры обучат гостей азам верховой езды, познакомят с различными видами конного спорта — конкуром, выездкой, троеборьем, джигитовкой.
Каждый день с 10:00 до 20:00 проходят экскурсии по конюшне, на которых рассказывают о породах, мастях лошадей и конской амуниции. Все желающие могут попробовать оседлать пони и полюбоваться на ахалтекинца. Здесь же, на конюшне, живёт и символ павильона — овца Лариса Пална.
По выходным в центре читают бесплатные лекции о лошадях и проводят открытые мини-уроки на выездковом плацу. Здесь можно узнать даже о том, как лошадь выражает свои эмоции.
На танцплощадке в парке «Останкино» ждут всех, кто хочет открыть в себе талант танцора и просто весело провести время под популярную музыку. Здесь проходят вечеринки в формате 50+.