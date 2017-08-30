ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Новый музыкальный сезон в столичной Консерватории открывается Фестивалем, полюбившимся столичной публике. Яркий и богатый талантами парад музыкантов «Творческая молодёжь Московской консерватории» пройдёт уже в седьмой раз, став самой настоящей традицией. С 1 по 23 сентября Альма-матер гостеприимно открывает двери своих лучших камерных залов молодым, одарённым и самобытным музыкантам, давая уникальную возможность выступить на престижных столичных концертных площадках.

Среди участников – выпускники, аспиранты и студенты Московской консерватории, многократные лауреаты международных конкурсов, пианисты Михаил Турпанов, Тимофей Доля, Рустем Ханмурзин, Дмитрий Калашников, Арсений Тарасевич-Николаев, Анастасия Нестерова, Роман Косяков, скрипачи Сергей Поспелов, Анна Савкина, Галия Жарова, Даниил Коган, Леонид Железный, арфисты Маргарита Баблоян и Татьяна Емельянова, певцы Елена Безгодкова (сопрано), Богдан Галяпа (тенор), Тимофей Павленко (бас), гитарист Дмитрий Бородаев, клавесинистка Анастасия Антонова, учащиеся кафедры деревянных духовых инструментов и др. Также в концертах Фестиваля примут участие студенческие коллективы, сформировавшиеся в стенах Консерватории: фортепианный дуэт Полины Куликовой и Екатерины Жемайтис, дуэт в составе: Розалия Касимова (кларнет), Трио в составе: Екатерина Петрова (сопрано), Алина Смирнова (фортепиано), Даниил Лукьянов (кларнет), Дарья Ионкина (фортепиано), Трио в составе: Владислав Паутов (фортепиано), Фёдор Безносиков (скрипка), Духовой квинтет «Molto bene», Арсений Безносиков (виолончель), Камерный оркестр «Entre Nous» под управлением Азима Каримова, Московский юношеский камерный оркестр под управлением Даяны Гофман, Камерный инструментальный ансамбль под управлением Ивана Никифорчина.

Концерты фестиваля «Творческая молодёжь Московской консерватории» подарят слушателям новые впечатления и эмоции, удивляя не только высоким профессиональным исполнением и незаурядностью интерпретаций, но и интересными программами. Вниманию публики будут представлены как сочинения, относящиеся к «золотому фонду» мировой классической музыкальной литературы, так и произведения авторов XX века.

VII Сентябрьский музыкальный фестиваль

«ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЁЖЬ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ»

МАЛЫЙ, РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛЫ КОНСЕРВАТОРИИ

1 – 23 сентября, 2017