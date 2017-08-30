VII Сентябрьский музыкальный фестиваль "ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЁЖЬ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ" пройдёт в Малом зале МГК
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Новый музыкальный сезон в столичной Консерватории открывается Фестивалем, полюбившимся столичной публике. Яркий и богатый талантами парад музыкантов «Творческая молодёжь Московской консерватории» пройдёт уже в седьмой раз, став самой настоящей традицией. С 1 по 23 сентября Альма-матер гостеприимно открывает двери своих лучших камерных залов молодым, одарённым и самобытным музыкантам, давая уникальную возможность выступить на престижных столичных концертных площадках.
Среди участников – выпускники, аспиранты и студенты Московской консерватории, многократные лауреаты международных конкурсов, пианисты Михаил Турпанов, Тимофей Доля, Рустем Ханмурзин, Дмитрий Калашников, Арсений Тарасевич-Николаев, Анастасия Нестерова, Роман Косяков, скрипачи Сергей Поспелов, Анна Савкина, Галия Жарова, Даниил Коган, Леонид Железный, арфисты Маргарита Баблоян и Татьяна Емельянова, певцы Елена Безгодкова (сопрано), Богдан Галяпа (тенор), Тимофей Павленко (бас), гитарист Дмитрий Бородаев, клавесинистка Анастасия Антонова, учащиеся кафедры деревянных духовых инструментов и др. Также в концертах Фестиваля примут участие студенческие коллективы, сформировавшиеся в стенах Консерватории: фортепианный дуэт Полины Куликовой и Екатерины Жемайтис, дуэт в составе: Розалия Касимова (кларнет), Трио в составе: Екатерина Петрова (сопрано), Алина Смирнова (фортепиано), Даниил Лукьянов (кларнет), Дарья Ионкина (фортепиано), Трио в составе: Владислав Паутов (фортепиано), Фёдор Безносиков (скрипка), Духовой квинтет «Molto bene», Арсений Безносиков (виолончель), Камерный оркестр «Entre Nous» под управлением Азима Каримова, Московский юношеский камерный оркестр под управлением Даяны Гофман, Камерный инструментальный ансамбль под управлением Ивана Никифорчина.
Концерты фестиваля «Творческая молодёжь Московской консерватории» подарят слушателям новые впечатления и эмоции, удивляя не только высоким профессиональным исполнением и незаурядностью интерпретаций, но и интересными программами. Вниманию публики будут представлены как сочинения, относящиеся к «золотому фонду» мировой классической музыкальной литературы, так и произведения авторов XX века.
VII Сентябрьский музыкальный фестиваль
«ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЁЖЬ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ»
МАЛЫЙ, РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛЫ КОНСЕРВАТОРИИ
1 – 23 сентября, 2017
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1
Пятница
19.00
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РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ
Тимофей ДОЛЯ (фортепиано)
Руководитель — профессор А.А. Писарев
В программе:
Л. ван Бетховен – Соната №21 «Аврора» до мажор, соч. 53
Р. Шуман – Симфонические этюды, соч. 13
Рустем ХАНМУРЗИН (фортепиано)
Руководитель — профессор А.А. Мндоянц
В программе:
Ф. Шопен – Полонез-фантазия ля-бемоль мажор, соч. 61
И. Брамс – Соната № 3 фа минор, соч. 5
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2
Суббота
19.00
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РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ
Анна САВКИНА (скрипка)
Руководитель — профессор В.И. Иванов
Партия фортепиано — Наталья ИГУМНОВА
В программе:
М. Равель – Соната № 2 для скрипки и фортепиано соль мажор
Ф. Крейслер – «Цыганское каприччио» для скрипки и фортепиано
И. А. Фролов – Фантазия для скрипки соло
– Фантазия на темы из оперы Дж. Гершвина «Порги и Бесс»
Е. Хубаи – Фантазия на темы оперы Ж. Бизе «Кармен»
для скрипки и фортепиано, соч. 3 № 3
Дмитрий КАЛАШНИКОВ (фортепиано)
Руководитель — профессор Е.И. Кузнецова
В программе:
Ф. Шопен – Этюды № 1–12, сoч. 10
– Скерцо си минор, соч. 20 № 1
– Скерцо си-бемоль минор, соч. 31 № 2
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3
Воскресенье
14.00
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МАЛЫЙ ЗАЛ
«Музыка в старинном стиле»
Михаил ТУРПАНОВ (фортепиано)
В программе:
Э. Григ – Сюита «Из времён Хольберга», соч. 40 (1884)
И. Брамс – Вариации и фуга на тему Генделя, соч. 24 (1861)
М. Равель – «Гробница Куперена» (1917)
В. В. Сильвестров – «Музыка в старинном стиле» (1972)
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3
Воскресенье
14.00
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РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ
Галия ЖАРОВА (скрипка)
Руководитель — профессор А. Е. Винницкий
В программе:
Н. Паганини – 24 каприса для скрипки соло
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4
Понедельник
19.00
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МАЛЫЙ ЗАЛ
Даниил КОГАН (скрипка)
Руководитель — профессор С.И. Кравченко
Арсений ТАРАСЕВИЧ-НИКОЛАЕВ (фортепиано)
Руководитель — профессор С.Л. Доренский
Класс камерного ансамбля профессора А.З. Бондурянского
В программе:
Ф. Шуберт – Соната для фортепиано ля минор, соч. 143
Б. Барток – Соната для скрипки соло
Л. Яначек – Соната для скрипки и фортепиано
М. де Фалья – Испанская народная сюита
М. Равель – Рапсодия «Цыганка»
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5
Вторник
19.00
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МАЛЫЙ ЗАЛ
Музыка для арфы
Татьяна ЕМЕЛЬЯНОВА (арфа)
Руководитель — доцент Е.Н. Ильинская
В программе:
П. Хиндемит – Соната
К. Дебюсси – Две арабески
Н. Рота – Сарабанда и токката
Г. Ренье – Фантастическая баллада
Маргарита БАБЛОЯН (арфа)
Руководитель — доцент Е.Н. Ильинская
Партия фортепиано — Инна БУЛИКЯН
В программе:
Б. Сметана — Г. Трнечек – «Влтава»
Й. Гайдн – Соната соль минор, Hob. XVI:44
К. Сальседо – Фантазия на тему А. Лара «Гранада»
– Парафраз на Вторую венгерскую рапсодию Ф. Листа
П. Черток – «Вокруг часов»
М. Равель – Интродукция и аллегро
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5
Вторник
19.00
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РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ
Александра ЗВЕРЕВА (флейта)
Класс профессора А. М. Голышева
Партия фортепиано — Елена КОМИССАРОВА
В программе:
Г. Ф. Телеман – Фантазия для флейты соло ре минор
Л. Ганне – Анданте и Скерцо для флейты и фортепиано
А. Эшпай – Пьеса № 3 для флейты соло
Борис АКИШИН (гобой)
Класс доцента О. В. Томиловой
В программе:
П. Хиндемит – Соната для гобоя и фортепиано
Алексей ВОВЧЕНКО (кларнет)
Класс профессора Е. А. Петрова
Партия фортепиано — Олег ХУДЯКОВ
В программе:
К. Дебюсси – Рапсодия № 1 для кларнета и фортепиано
Ж. Франсе – Концерт для кларнета с оркестром ля мажор. Финал
(авторское переложение для кларнета и фортепиано)
А. Цфасман – Интермеццо для кларнета и фортепиано
Б. Ковач – «Посвящение Р. Штраусу» для кларнета соло
Егор ГАЛЫШЕВ (фагот)
Класс профессора В. С. Попова
Партия фортепиано — Ольга БЕР
В программе:
Дж. Россини – Концерт для фагота с оркестром
Н. Черепнин – Эскиз для фагота и фортепиано
Николай ТИХОНОВ (ударные инструменты)
Класс профессора В. М. Снегирёва
В программе:
Ф. Вэрли – Р. Айлэс – «Золотой век ксилофона»
Квинтет «Molto bene» в составе:
Ирина ЯГУДИНА (флейта), Анна БОРИСОВА (гобой)
Александр МЕЛКУМОВ (кларнет), Евгения КОРНЕЕВА (фагот)
Леонид ВОРОНИН (валторна)
Класс доцента А.В. Табанковой
В программе:
А. Дворжак – «Американский квартет». II, IV части
(переложение для квинтета духовых)
Екатерина ПЕТРОВА (сопрано)
Алина СМИРНОВА (фортепиано)
Даниил ЛУКЬЯНОВ (кларнет)
Класс профессора В.В. Березина
В программе:
Ф. Шуберт – «Пастух на скале»
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8
Пятница
19.00
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МАЛЫЙ ЗАЛ
Елена БЕЗГОДКОВА (сопрано)
Руководитель — профессор Л.А. Черных
Богдан ГАЛЯПА (тенор)
Класс профессора А.П. Мартынова
Тимофей ПАВЛЕНКО (бас)
Руководитель – профессор А.А. Лошак
Партия фортепиано — Ирина СОЛОВЬЁВА
В программе:
В.А. Моцарт, Дж. Россини, Дж. Верди, Дж. Пуччини, Г. Доницетти, Ф. Чилеа, Дж. ди Капуа, П.И. Чайковский
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10
Воскресенье
14.00
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МАЛЫЙ ЗАЛ
Сергей ПОСПЕЛОВ (скрипка)
Руководитель – профессор Э.Д. Грач
Партия фортепиано – Маргарита ПОСПЕЛОВА
В программе:
К. Шимановский – Соната для скрипки и фортепиано
Э. Изаи – Поэма «Экстаз» для скрипки и фортепиано
П. де Сарасате – «Цыганские напевы» для скрипки и фортепиано
Леонид ЖЕЛЕЗНЫЙ (скрипка)
Руководитель – профессор А.Е. Винницкий
Партия фортепиано – Анна ТАМАРКИНА
В программе:
П. И. Чайковский – Цикл «Воспоминания о дорогом месте»
для скрипки и фортепиано, соч. 42
И. Брамс – Соната № 3 для скрипки и фортепиано, сoч. 108
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10
Воскресенье
14.00
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РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ
Анастасия АНТОНОВА (клавесин)
Руководитель — доцент О.А. Филиппова
В программе: И. С. Бах, Д. Скарлатти
Розалия КАСИМОВА (кларнет), Дарья ИОНКИНА (фортепиано)
класс профессора А.З. Бондурянского, доцента Н.А. Рубинштейн
В программе:
К.М. фон Вебер – Большой концертный дуэт для кларнета и фортепиано
ми-бемоль мажор, сoч. 48
М. Регер Соната №3 для кларнета и фортепиано
си-бемоль мажор, сoч. 107
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14
Четверг
19.00
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РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ
Анастасия НЕСТЕРОВА (фортепиано)
Класс профессора Ю. С. Айрапетяна
В программе:
К. Дебюсси – Прелюдии №№ 8, 12 (I тетрадь), №№ 5, 6 (II тетрадь)
П. И. Чайковский – М. В. Плетнёв – Концертная сюита из балета «Щелкунчик»
Ф. Шопен – Мазурки №№ 1, 4, соч. 17
– Ноктюрн до минор, соч. 48 № 1
Ф. Лист – Мефисто-вальс № 1
Роман КОСЯКОВ (фортепиано)
Класс профессора В. П. Овчинникова
В программе:
Ф. Шуберт – Четыре экспромта, сoч. 90
С. С. Прокофьев – Соната № 8 си-бемоль мажор, сoч. 84
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15
Пятница
19.00
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РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ
Фортепианный дуэт:
Полина КУЛИКОВА, Екатерина ЖЕМАЙТИС
Руководители — профессор А.З. Бондурянский, преподаватель М.В. Пурыжинский
В программе:
Ф. Шуберт – «Andantino varié» из Дивертисмента на французскую тему, D 823
Р. К. Щедрин – «Романтические дуэты» для фортепиано в 4 руки
С. В. Рахманинов –Сюита № 2 для двух фортепиано, соч. 17
Трио в составе:
Владислав ПАУТОВ (фортепиано), Фёдор БЕЗНОСИКОВ (скрипка)
Арсений БЕЗНОСИКОВ (виолончель)
Руководители — профессор А.З. Бондурянский, доцент И.В. Красотина
В программе:
Э.Л. Лазарев – Трио № 2 для фортепиано, скрипки и виолончели
Б. Сметана Трио для фортепиано, скрипки и виолончели соль минор, сoч. 15
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15
Пятница
20.00
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МАЛЫЙ ЗАЛ
Камерный оркестр «Entre Nous»
Дирижёр — Азим КАРИМОВ
Класс профессора Г.Н. Рождественского
Солисты — Елена КОРЖЕНЕВИЧ (скрипка), Роман МИНЦ (скрипка)
Дарья ВОЛОБУЕВА (клавесин)
В программе:
Р. Вагнер – «Зигфрид-идиллия» для камерного оркестра (1870)
Р. Штраус – «Метаморфозы» для двадцати трёх струнных (1945)
А.Г. Шнитке – Сюита в старинном стиле (1972)
– Concerto grosso № 1 для двух скрипок, клавесина,
подготовленного фортепиано и струнных (1977)
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17
Воскресенье
14.00
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МАЛЫЙ ЗАЛ
«Классическая гитара XX – XXI веков»
Дмитрий БОРОДАЕВ (гитара)
В концерте принимают участие –
Гарри ЕПРИКЯН (орган), Пётр ТИШКОВ (флейта)
В программе:
А. М. Иванов-Крамской – Три прелюдии
В. Я. Шебалин – Сонатина (посвящается А. Иванову-Крамскому)
В. Г. Кикта – Наигрыш и бурлеска
Л. Брауэр – «Кубинский пейзаж с колокольчиками»
– Этюд № 20
– Сюита «Чёрный декамерон»
Т. Огава – Сюита для флейты и гитары
Д. В. Бородаев – «Соната-образ» для гитары соло
– «Арабески», сюита для гитары и органа
Х. Родриго – Адажио из «Аранхуэсского концерта»
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23
Суббота
19.00
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РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ
Московский юношеский камерный оркестр
Дирижёр — Даяна ГОФМАН
Класс доцента С. Д. Дяченко
В программе:
А.С. Аренский – Вариации на тему П. И. Чайковского для оркестра, соч. 35а
И.Ф. Стравинский – «Базельский концерт»
для струнного оркестра ре мажор (1946)
Б.А. Чайковский – Симфониетта для струнного оркестра (1953)
Камерный инструментальный ансамбль
Дирижёр – Иван НИКИФОРЧИН
Класс профессора В. К. Полянского
В программе:
Г. Галынин – Ария для скрипки и струнного оркестра (1959)
– Сюита для струнного оркестра (1949)