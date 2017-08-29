ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 39 культурных центрах столицы, которые создают на базе районных советских кинотеатров, после реконструкции появится бесплатный Wi- Fi. Старые здания преобразуют в современные и комфортные места отдыха в рамках сотрудничества города и частного бизнеса. Первые такие центры откроются уже в следующем году. Это «стеклянные» кинотеатры «Ангара» и «Будапешт», расположенные на юге и северо-востоке города, а также «Восход» и «Саяны», расположенные на юго-востоке и востоке Москвы. Остальные центры планируют постепенно открывать до конца 2019 года.

Как рассказали в пресс-службе компании застройщика, бесплатный Wi-Fi будет доступен всем посетителям районных культурных центров как внутри, так и на прилегающей территории. Детальная схема, по которой горожане смогут авторизоваться и получить доступ к сети, сейчас разрабатывается.

«Мы рассматриваем разные варианты авторизации, включая стандартную регистрацию при помощи СМС-кода. Для этого пользователи должны указать свой номер мобильного телефона и получить ответное сообщение с кодом доступа. Его необходимо ввести, чтобы завершить подключение», — рассказали в пресс-службе компании-застройщика.



В 2014 году 39 требующих ремонта кинотеатров, принадлежащих городу, были выставлены на торги. Инвестор должен превратить их в современные культурные центры. Кинотеатры, которые строились с 1930-х по 1980-е годы, устарели, и многие из них не пользовались спросом у москвичей. На их месте было принято решение создать районные центры, которые станут новыми точками притяжения для местных жителей. Однако они сохранят свою основную функцию — показа фильмов. Помимо кинозалов, в районных центрах будут организованы выставки, помещения для секций и кружков, магазины, кафе и рестораны.