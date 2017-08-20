ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Алтайском краевом театре драмы имени Василия Шукшина репетируют спектакль «Феномены» по пьесе Григория Горина. Им откроют 96-й театральный сезон.



«По сюжету три человека с экстраординарными способностями появляются в столице. И начинают твориться чудеса. Впрочем, что из происходящего - чудо, а что - простое шарлатанство? Кто из героев - настоящий феномен, а кто - предприимчивый обманщик? И наконец, что такое феномен, - умение читать мысли или способность оставаться порядочным человеком? Какова цена этой феноменальности?» - говорится в анонсе постановки.



Режиссёром-постановщиком спектакля стал народный артист России и заслуженный деятель искусств страны Александр Зыков. В театре он ставил несколько спектаклей. Это «А этот выпал из гнезда» (2012), «Чума на оба ваши дома!» (2013), «Два ангела, четыре человека» (2013), «Без вины виноватые» (2014), «Не умерла война во мне» (2014), «Я пришёл дать вам волю» (2015), «Оскар и Розовая дама» (2015), «Мой бедный Марат» (2015), «За двумя зайцами» (2015) и «Два старых краба с нежным панцирем» (2016). Главные роли исполнят заслуженный артист России Эдуард Тимошенко, Антон Кирков и Виктор Осипов.