ОРЕАНДА-НОВОСТИ 19 февраля в Государственной филармонии Алтайского края состоится концерт «Французские развлечения». На сцену выйдут гобоист из Москвы Алексей Балашов и екатеринбургский органист Тарас Багинец.



Музыканты исполнят произведения Сезара Франка, Никола Шедвиля, Марена Маре, Камиля Сен-Санса, Иоганна Себастьяна Баха, Алана Ричардсона и Антонио Паскулли.



Тарас Багинец окончил Харьковский институт искусств по классу фортепиано и органа а 1998 году, в 2009 - Санкт-Петербургский государственный университет по направлению «Искусства и гуманитарные науки» с присуждением степени магистра искусств и гуманитарных наук. Совершенствовал мастерство у ведущих европейских профессоров: Хайнриха Вальтера (Германия), Михаеля Рэдулеску (Австрия), Ханса Фагиуса (Швеция), Зигмунда Сатмари (Германия), Людгера Ломанна (Германия). С 1996 по 2002 год был солистом Дома органной и камерной музыки Харьковской филармонии. Организовывал и выступал музыкальным директором ежегодного Международного украинского Баховского фестиваля. С 2002 года - солист Свердловской государственной академической филармонии. С 2011 года - арт-директор международного фестиваля Bach-fest в Екатеринбурге. Он один из наиболее востребованных и активно гастролирующих органистов в России. Его концертные маршруты охватывают практически все города России, страны СНГ и Европы.



Алексей Балашов окончил Московскую государственную консерваторию имени Петра Чайковского в 2008 году. Участвовал в мастер-классах таких выдающихся гобоистов современности, как Франсуа Леле (Франция), Кристиан Шмитт (Германия), Алексей Огринчук (Россия-Голландия), Барт Шниман (Голландия), Марк Финк (США), Марсель Понсель (Франция), Паоло Грацци (Италия) и многих других. С 2010 по 2013 год работал артистом Академического симфонического оркестра Московской филармонии, затем - художественным руководителем оркестра Царской Башни, после - солистом Приморского Театра оперы и балета (теперь Приморская сцена Мариинского театра). Сейчас руководит Ансамблем солистов Art Style.