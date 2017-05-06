ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Четвёртый год в России успешно работает программа "Большие гастроли" Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ. В этом году театральный марафон пройдёт в 50 регионах с апреля по ноябрь. 30 театров Северной Пальмиры, Москвы, Ярославля представят свои лучшие постановки в регионах.

В рамках этой программы с 19 по 22 июня впервые в Астрахани состоятся гастроли Московского художественного театра имени А.П. Чехова под руководством Олега Табакова при поддержке министерства культуры и туризма Астраханской области.

Столичная труппа покажет на сцене ТЮЗа два спектакля. 19 и 20 июня — "Механика любви" в постановке Юрия Кравца по пьесе Марии Зелинской "Хуманитас Инжиниринг". В спектакле заняты Виктор Хориняк, Мария Карпова, Ульяна Кравец.

21 и 22 июня — "Пролётный гусь" в постановке Марины Брусникиной по двум рассказам Виктора Астафьева — "Пролётный гусь" и "Бабушкин праздник". Спектакль посвящён памяти писателя.