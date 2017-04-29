В Большом театре определили победителей конкурса молодых исполнителей "Русский балет"
29.04.2017, 13:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На Новой сцене Большого театра завершился Третий всероссийский конкурс молодых исполнителей "Русский балет", учредителями которого выступили Минкультуры России и Фонд социально-культурных инициатив.
"Прошло несколько лет, это уже третий конкурс, и мы уверены, что будет и четвёртый, и пятый, и тридцатый и так далее. Победителям и дипломантам хочется пожелать, чтобы эта сцена стала для вас счастливой путёвкой в жизнь, чтобы с сегодняшнего дня все ваши мечты, не очень быстро, постепенно, стали реализовываться",- сказал Министр культуры Владимир Мединский на церемонии награждения победителей и участников конкурса.
Приветствие конкурсу направила Председатель оргкомитета конкурса Светлана Медведева.
Третье место, по решению жюри, заняли Анна Григорьева из Пермского государственного хореографического колледжа и Маруку Чино из Московской государственной академии хореографии. Второе место разделили Арсений Лазарев из Новосибирского государственного хореографического училища и Камилла Мацци из Московской государственной академии хореографии.
Первое место жюри присудило Элеоноре Севенардзе и Егору Геращенко из Академии русского балета имени А. Я. Вагановой. Обладателем Гран-при также стал воспитанник Московской государственной академии хореографии Денис Захаров.
По итогам отборочного тура в финал вышли 29 студентов российских балетных школ. Это студенты Академии Русского балета им. Вагановой, Пермского, Новосибирского, Бурятского, Красноярского хореографических колледжей, Воронежского, Краснодарского, Казанского хореографических училищ, а также Башкирского хореографического колледжа им. Нуреева, Якутского республиканского хореографического училища им. Посельских, Московского государственного хореографического училища им Леонида Лавровского и Московского хореографического училища при театре танца "Гжель".
Оценивало выступления представительное жюри, в числе которого Михаил Лавровский, Борис Эйман, Вячеслав Гордеев, Николай Цискаридзе, Марина Леонова. Неизменным председателем жюри является народный артист СССР хореограф Юрий Григорович.
При единодушном решении членов жюри обладателю Гран-при конкурса предоставляется возможность стажировки в балетной труппе одного из ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга на условиях срочного трудового договора.
Финалисты, оставшиеся без призовых мест, получили дипломы участников и памятные медали. Также специальные дипломы получили педагоги конкурсантов.
"Прошло несколько лет, это уже третий конкурс, и мы уверены, что будет и четвёртый, и пятый, и тридцатый и так далее. Победителям и дипломантам хочется пожелать, чтобы эта сцена стала для вас счастливой путёвкой в жизнь, чтобы с сегодняшнего дня все ваши мечты, не очень быстро, постепенно, стали реализовываться",- сказал Министр культуры Владимир Мединский на церемонии награждения победителей и участников конкурса.
Приветствие конкурсу направила Председатель оргкомитета конкурса Светлана Медведева.
Третье место, по решению жюри, заняли Анна Григорьева из Пермского государственного хореографического колледжа и Маруку Чино из Московской государственной академии хореографии. Второе место разделили Арсений Лазарев из Новосибирского государственного хореографического училища и Камилла Мацци из Московской государственной академии хореографии.
Первое место жюри присудило Элеоноре Севенардзе и Егору Геращенко из Академии русского балета имени А. Я. Вагановой. Обладателем Гран-при также стал воспитанник Московской государственной академии хореографии Денис Захаров.
По итогам отборочного тура в финал вышли 29 студентов российских балетных школ. Это студенты Академии Русского балета им. Вагановой, Пермского, Новосибирского, Бурятского, Красноярского хореографических колледжей, Воронежского, Краснодарского, Казанского хореографических училищ, а также Башкирского хореографического колледжа им. Нуреева, Якутского республиканского хореографического училища им. Посельских, Московского государственного хореографического училища им Леонида Лавровского и Московского хореографического училища при театре танца "Гжель".
Оценивало выступления представительное жюри, в числе которого Михаил Лавровский, Борис Эйман, Вячеслав Гордеев, Николай Цискаридзе, Марина Леонова. Неизменным председателем жюри является народный артист СССР хореограф Юрий Григорович.
При единодушном решении членов жюри обладателю Гран-при конкурса предоставляется возможность стажировки в балетной труппе одного из ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга на условиях срочного трудового договора.
Финалисты, оставшиеся без призовых мест, получили дипломы участников и памятные медали. Также специальные дипломы получили педагоги конкурсантов.