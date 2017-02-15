ОРЕАНДА-НОВОСТИ Международный конкурс артистов балета и хореографов пройдёт в Государственном академическом Большом театре России.



14 февраля в ГАБТ состоялось первое заседание оргкомитета Международного конкурса артистов балета и хореографов. Сопредседателями смотра стали вице-премьер правительства Ольга Голодец и балетмейстер, народный артист СССР Юрий Григорович, который также является председателем жюри.



"У Московского международного конкурса артистов балета всегда была поистине мировая слава, - рассказал Юрий Григорович в интервью. - В Москву, в Большой театр съезжались и участники, и гости, и специалисты со всего мира. И каждая новая встреча знаменовала собой новую отметку развития балета, если хотите, в известной мере определяла мировой порядок в искусстве танца".



В конкурсе артистов балета и хореографов ожидается более 200 участников из 15 стран. В жюри приглашены ведущие российские и зарубежные деятели в области хореографического искусства, в том числе из США, Великобритании, Японии, КНР, Австрии, Италии. В рамках конкурса традиционно работает пресс-центр, проводятся творческие встречи, семинары, мастер-классы и выставки.