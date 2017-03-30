В Братиславе открывается выставка, посвящённая борьбе народов СССР и Чехословакии с фашистами
30.03.2017, 13:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Выставку из Волгограда, посвящённую борьбе народов СССР и Чехословакии с фашистскими захватчиками, представят в Братиславе.
3 апреля 2017 года в столице Словацкой Республики, в помещении Университетской библиотеки, откроется фотодокументальная выставка «От Сталинграда до Братиславы», подготовленная сотрудниками музея-заповедника «Сталинградская битва» при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Её организаторами выступили Посольство Российской Федерации в Словацкой Республике, Администрация Волгограда и депутат Европарламента Иржи Машталка.
Выставка посвящена борьбе народов СССР и Чехословакии с фашистскими захватчиками, нелёгкому боевому пути и героизму советских солдат, сумевших освободить не только свою Родину, но и многие страны Европы, в том числе и Чехословакию.
В экспозиции представлены документы и фотографии, рассказывающие о подписании Мюнхенского соглашения 1938 года, о вторжении Германии в Польшу в 1939 году, об оккупации европейских стран, начале Великой Отечественной войны и её крупнейших сражениях – Сталинградской и Курской битвах, и других исторических событиях.
В одном из разделов выставки представят материалы, посвящённые освобождению войсками Красной Армии Словакии в 1944 году, а также расскажут о памятниках и мемориалах, посвящённых советским воинам, в этой стране.
В течение 2017 года выставка будет экспонироваться в различных городах Словацкой Республики.
3 апреля 2017 года в столице Словацкой Республики, в помещении Университетской библиотеки, откроется фотодокументальная выставка «От Сталинграда до Братиславы», подготовленная сотрудниками музея-заповедника «Сталинградская битва» при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Её организаторами выступили Посольство Российской Федерации в Словацкой Республике, Администрация Волгограда и депутат Европарламента Иржи Машталка.
Выставка посвящена борьбе народов СССР и Чехословакии с фашистскими захватчиками, нелёгкому боевому пути и героизму советских солдат, сумевших освободить не только свою Родину, но и многие страны Европы, в том числе и Чехословакию.
В экспозиции представлены документы и фотографии, рассказывающие о подписании Мюнхенского соглашения 1938 года, о вторжении Германии в Польшу в 1939 году, об оккупации европейских стран, начале Великой Отечественной войны и её крупнейших сражениях – Сталинградской и Курской битвах, и других исторических событиях.
В одном из разделов выставки представят материалы, посвящённые освобождению войсками Красной Армии Словакии в 1944 году, а также расскажут о памятниках и мемориалах, посвящённых советским воинам, в этой стране.
В течение 2017 года выставка будет экспонироваться в различных городах Словацкой Республики.