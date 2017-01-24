В Череповце пройдёт V фестиваль снежных и ледяных скульптур
24.01.2017, 14:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В пятый раз в Череповце проведут фестиваль снежных и ледяных скульптур. Он состоится 5 февраля на площади Революции и будет посвящен 240-летию города.
В программе фестиваля: выставка изящных ледяных скульптур; награждение самых искусных мастеров по вырезке льда; конкурс на скоростное выпиливание скульптур изо льда «Быстрая пила»; развлекательная программа для зрителей; бодряще-согревающий флэшмоб и еще много развлечений для взрослых и детей, сообщается на странице конкурса в соцсети.
Также на фестивале снежных и ледяных скульптур станут известны победители конкурса фотографий «Снеговик-череповчанин». Работы на него принимаются до 30 января от жителей города металлургов. Участвовать в конкурсе могут как индивидуальные участники, так и команды.
В программе фестиваля: выставка изящных ледяных скульптур; награждение самых искусных мастеров по вырезке льда; конкурс на скоростное выпиливание скульптур изо льда «Быстрая пила»; развлекательная программа для зрителей; бодряще-согревающий флэшмоб и еще много развлечений для взрослых и детей, сообщается на странице конкурса в соцсети.
Также на фестивале снежных и ледяных скульптур станут известны победители конкурса фотографий «Снеговик-череповчанин». Работы на него принимаются до 30 января от жителей города металлургов. Участвовать в конкурсе могут как индивидуальные участники, так и команды.