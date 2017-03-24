В Доме Гоголя открылась выставка "Акакий - наш супермен!"
24.03.2017, 12:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Дом Гоголя приглашает на выставку «Акакий — наш супермен!», посвящённую 175-летию создания повести «Шинель». Экспозиция открылась 23 марта — в день, когда родился Акакий Акакиевич Башмачкин, главный герой этого знаменитого гоголевского сочинения.
Гости музея увидят на выставке полутораметровый светящийся именинный торт, а ещё смогут примерить шинель. И совершенно неожиданно посетители выставки окажутся в мире комиксов: узнают о приключениях Акакия Акакиевича после смерти и перевоплощении его в супермена. А также побывают в Гоголивуде — столице нового мира, построенной персонажем.
В рамках выставки также пройдёт образовательная программа. На лекции Натальи Осиповой «Я брат твой: образ Акакия Акакиевича Башмачкина в русской культуре» 6 апреля посетители узнают о причине популярности главного героя повести на протяжении столь долгого времени. Ведь русские художники и писатели не перестают обращаться к его образу. В чём же загадка гоголевского персонажа? Лектор поможет найти ответ.
13 апреля пройдёт встреча «Как мы делали “Шинель” Николая Гоголя?» с кураторами выставки Еленой Авиновой и Натальей Осиповой. На ней они расскажут о том, как рисовали графический роман, как Акакий стал суперменом и почему надо переводить классику на язык современного искусства.
Выставка работает до 14 мая.
Гости музея увидят на выставке полутораметровый светящийся именинный торт, а ещё смогут примерить шинель. И совершенно неожиданно посетители выставки окажутся в мире комиксов: узнают о приключениях Акакия Акакиевича после смерти и перевоплощении его в супермена. А также побывают в Гоголивуде — столице нового мира, построенной персонажем.
В рамках выставки также пройдёт образовательная программа. На лекции Натальи Осиповой «Я брат твой: образ Акакия Акакиевича Башмачкина в русской культуре» 6 апреля посетители узнают о причине популярности главного героя повести на протяжении столь долгого времени. Ведь русские художники и писатели не перестают обращаться к его образу. В чём же загадка гоголевского персонажа? Лектор поможет найти ответ.
13 апреля пройдёт встреча «Как мы делали “Шинель” Николая Гоголя?» с кураторами выставки Еленой Авиновой и Натальей Осиповой. На ней они расскажут о том, как рисовали графический роман, как Акакий стал суперменом и почему надо переводить классику на язык современного искусства.
Выставка работает до 14 мая.