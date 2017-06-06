ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Выставка «Пушкин. 17.37. От революции до юбилея» открылась 6 июня в Государственном музее А.С. Пушкина. Она приурочена к празднованию 100-летия Октябрьской социалистической революции.

В 1917–1937 годах произведения поэта были очень востребованными. Его стихи читали представители разных социальных слоёв и политических убеждений, к его творчеству обращались художники, музыканты, артисты, школьники, студенты, рабочие, колхозники, солдаты и матросы.

Гостям покажут экспонаты из собрания музея. Они расскажут о поэте и его творческом наследии в контексте тех лет.

Выставка будет работать до 25 августа.