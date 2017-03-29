В КЗ "Яани Кирик" представят программу Musica da Camera e da Chiesa
29.03.2017, 10:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 19 апреля в концертном зале Яани Кирик в рамках цикла «ОРГАНичный союз» будет представлена программа Musica da Camera e da Chiesa, в которой музыкальная импровизация соединится с хореографической. За музыкальную часть будут отвечать органист Михаил Мищенко и альтист Борис Баринов, а за хореографическую – артист балета Григорий Пятецкий. В их исполнении вы услышите и увидите камерную и церковную музыку композиторов разных стран и эпох.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ "ЯАНИ КИРИК" (ул. Декабристов, д 54 А)
19 апреля 2017 года
Начало в 19 часов
Концерт цикла «ОРГАНичный союз»
MUSICA DA CAMERA E DA CHIESA
Камерная и церковная музыка с органом
В программе:
Бах, Бендикс, Вейраух, Жигу, Йонген, Кропфрейтер
Сандлофф, Тубин, Финци, Форе, Эбен
Михаил МИЩЕНКО (орган)
Борис БАРИНОВ (альт)
Григорий ПЯТЕЦКИЙ (хореографическая импровизация)
Михаил Мищенко – петербургский органист и музыковед, выпускник петербургской консерватории по специальностям музыковедение (проф. Л.Г.Ковнацкая) и орган (доц. Т.М. Чаусова). Игре на органе учился также под руководством Ю.Н.Семенова и Х.Давидссона (Швеция). Инициатор и исполнитель концертных циклов скандинавской, британской, австрийской и швейцарской музыки. Обладатель первого в России Почетного диплома Общества Элгара (The Elgar Society, Великобритания) за исполнение и пропаганду музыки Эдварда Элгара (2012). Автор книг, переводов, в том числе: «Три трактата о Сезаре Франке» (1999), «Из истории моцартоведения» (2005), «Приношение Глазунову» (2006), «Музыкальная историография» (2009); Р. Стивенсон. Парадокс Падеревского (2003), К. Нильсен. Живая музыка (2005), «Опыты мелософии» (2014). В настоящее время доцент Санкт-Петербургской консерватории и Санкт-Петербургского университета.
Борис Баринов окончил петербургскую консерваторию по классу альта (проф. В.И. Стопичев), совершенствовал мастерство в Гентской консерватории (Бельгия) у выдающегося альтиста Михаила Кугеля (2011-2012). Артист оркестра Михайловского театра, участник Михайловского струнного квартета. Соорганизатор и участник камерно-инструментальных циклов британской, австрийской, скандинавской и швейцарской музыки в разных городах России. Организатор и участник «Михайловских сезонов» камерной музыки (Петербург, 2016-2017).
Григорий Пятецкий – артист балета, представитель балетной династии. Выпускник Академии Русского балета имени А.Я.Вагановой (класс Н.В.Щеглова), на выпускном курсе танцевал партию Принца в балете «Щелкунчик». Работал в балетной труппе Мариинского театра (2010–2015). Параллельно начал преподавать в частных школах и студиях танца. В настоящее время учится на балетмейстерском отделении Петербургской консерватории.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ "ЯАНИ КИРИК" (ул. Декабристов, д 54 А)
19 апреля 2017 года
Начало в 19 часов
Концерт цикла «ОРГАНичный союз»
MUSICA DA CAMERA E DA CHIESA
Камерная и церковная музыка с органом
В программе:
Бах, Бендикс, Вейраух, Жигу, Йонген, Кропфрейтер
Сандлофф, Тубин, Финци, Форе, Эбен
Михаил МИЩЕНКО (орган)
Борис БАРИНОВ (альт)
Григорий ПЯТЕЦКИЙ (хореографическая импровизация)
Михаил Мищенко – петербургский органист и музыковед, выпускник петербургской консерватории по специальностям музыковедение (проф. Л.Г.Ковнацкая) и орган (доц. Т.М. Чаусова). Игре на органе учился также под руководством Ю.Н.Семенова и Х.Давидссона (Швеция). Инициатор и исполнитель концертных циклов скандинавской, британской, австрийской и швейцарской музыки. Обладатель первого в России Почетного диплома Общества Элгара (The Elgar Society, Великобритания) за исполнение и пропаганду музыки Эдварда Элгара (2012). Автор книг, переводов, в том числе: «Три трактата о Сезаре Франке» (1999), «Из истории моцартоведения» (2005), «Приношение Глазунову» (2006), «Музыкальная историография» (2009); Р. Стивенсон. Парадокс Падеревского (2003), К. Нильсен. Живая музыка (2005), «Опыты мелософии» (2014). В настоящее время доцент Санкт-Петербургской консерватории и Санкт-Петербургского университета.
Борис Баринов окончил петербургскую консерваторию по классу альта (проф. В.И. Стопичев), совершенствовал мастерство в Гентской консерватории (Бельгия) у выдающегося альтиста Михаила Кугеля (2011-2012). Артист оркестра Михайловского театра, участник Михайловского струнного квартета. Соорганизатор и участник камерно-инструментальных циклов британской, австрийской, скандинавской и швейцарской музыки в разных городах России. Организатор и участник «Михайловских сезонов» камерной музыки (Петербург, 2016-2017).
Григорий Пятецкий – артист балета, представитель балетной династии. Выпускник Академии Русского балета имени А.Я.Вагановой (класс Н.В.Щеглова), на выпускном курсе танцевал партию Принца в балете «Щелкунчик». Работал в балетной труппе Мариинского театра (2010–2015). Параллельно начал преподавать в частных школах и студиях танца. В настоящее время учится на балетмейстерском отделении Петербургской консерватории.