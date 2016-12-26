В Калининграде концертом почтили память жертв крушения самолета Ту-154
26.12.2016, 20:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 25 декабря в Калининградском областном историко-художественном музее в память о жертвах крушения самолёта Ту-154 выступил оркестр русских народных инструментов. На борту разбившегося воздушного судна находились 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова.
Калининградские деятели искусств почтили память коллег, всех пассажиров и членов экипажа минутой молчания. Слова соболезнования выразили арт-директор международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева и фестиваля "Орган+" Вера Таривердиева, художественный руководитель и дирижёр Ансамбля песни и пляски Балтийского флота Борис Гастев, заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель и дирижёр областного симфонического оркестра Аркадий Фельдман.
"Сложно подобрать слова, чтобы передать всю боль утраты легендарного российского коллектива. Это огромная потеря для всех нас. Мы скорбим вместе с миллионами людей во всём мире", - сказал Аркадий Фельдман.
На концерте прозвучала композиция "Аве Мария" Шуберта, произведения Штрауса, Чайковского и других великих композиторов.
В связи с трауром, в понедельник, 26 декабря, в областных учреждениях культуры отменены все праздничные предновогодние мероприятия.
Калининградские деятели искусств почтили память коллег, всех пассажиров и членов экипажа минутой молчания. Слова соболезнования выразили арт-директор международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева и фестиваля "Орган+" Вера Таривердиева, художественный руководитель и дирижёр Ансамбля песни и пляски Балтийского флота Борис Гастев, заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель и дирижёр областного симфонического оркестра Аркадий Фельдман.
"Сложно подобрать слова, чтобы передать всю боль утраты легендарного российского коллектива. Это огромная потеря для всех нас. Мы скорбим вместе с миллионами людей во всём мире", - сказал Аркадий Фельдман.
На концерте прозвучала композиция "Аве Мария" Шуберта, произведения Штрауса, Чайковского и других великих композиторов.
В связи с трауром, в понедельник, 26 декабря, в областных учреждениях культуры отменены все праздничные предновогодние мероприятия.