ОРЕАНДА-НОВОСТИ 20 апреля 2017 года в Выставочном зале «Манеж» в Казанском Кремле открылась мультимедийная выставка «Жизнь», посвящённая Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.



Выставка рассказывает о войне так, как ещё никто не рассказывал: через соединение мультимедиа технологий и кинематографа, звука и игры света на огромных экранах. Зрители становятся участниками страшных событий 1941 и радостных дней победного 1945 года, погружаются в атмосферу героических битв, концлагерей и военного быта. События войны предстают ожившими картинами, где каждый слышит голос войны, звуки победы и видит жизнь. Достичь эффекта присутствия помогают широкоформатные проекторы и 40-метровый экран с синхронизированным музыкальным сопровождением.



Мультимедийная выставка была впервые открыта в Кирове в 2015 году. В июне 2016 года началась её демонстрация в городах Приволжского федерального округа. На сегодняшний день с проектом познакомились жители республик Чувашия, Удмуртия и Марий Эл, Ульяновской области, Пермского края, Нижегородской области. Казань стала финальным городом демонстрации проекта.