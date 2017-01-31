В Казани пройдёт II фестиваль татарской музыки им. Жиганова
31.01.2017, 11:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 15, 18 и 22 февраля в ГБКЗ им.С.Сайдашева состоятся концерты Второго фестиваля татарской музыки «Мирас».
Форум, носящий имя выдающегося татарского композитора XX столетия, представит богатейшее музыкальное наследие Татарстана – произведения композиторов — классиков и современников, проникнутые неповторимым национальным колоритом. По словам основателя «Мираса» и главного дирижера Государственного симфонического оркестра РТ Александра Сладковского, фестиваль призван популяризировать симфоническую музыку татарских композиторов.
В первый вечер, традиционно, прозвучат произведения родоначальника татарской симфонической школы Назиба Жиганова. В программе: симфоническая поэма «Кырлай» (по сказке Г. Тукая «Шурале»), Девятая симфония для большого симфонического оркестра и сюита «Симфонические песни». Дирижер - народный артист России, художественный руководитель фестиваля Александр Сладковский. В программу второго концерта вошли «Марш Красной армии» Салиха Сайдашева, «Волжская симфония» Александра Ключарева, Концерт для скрипки с оркестром № 1 Мансура Музафарова и «Увертюра- фантазия на темы песен Салиха Сайдашева» Александра Миргородского. Солистка - Елена Рольбина. Дирижер – заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист Республики Татарстан Рустем Абязов. В третий день зрители услышат «Молодежную увертюру» Луизы Хайрутдиновой, «Детскую сюиту» Мирсаида Яруллина, «Рапсодию для симфонического оркестра» Рената Еникеева, Концерт для виолончели с оркестром Рашида Калимуллина, симфонический дастан «Степь» Масгуды Шамсутдиновой и «Битву» из балета «Золотая орда» Резеды Ахияровой. Солист - Александр Дульнев. Дирижер – Айрат Ишмуратов (Канада).
Арт директор фестиваля - музыковед, руководитель научных и творческих проектов, музыкальный критик, педагог, доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Вадим Дулат-Алеев.
Форум, носящий имя выдающегося татарского композитора XX столетия, представит богатейшее музыкальное наследие Татарстана – произведения композиторов — классиков и современников, проникнутые неповторимым национальным колоритом. По словам основателя «Мираса» и главного дирижера Государственного симфонического оркестра РТ Александра Сладковского, фестиваль призван популяризировать симфоническую музыку татарских композиторов.
В первый вечер, традиционно, прозвучат произведения родоначальника татарской симфонической школы Назиба Жиганова. В программе: симфоническая поэма «Кырлай» (по сказке Г. Тукая «Шурале»), Девятая симфония для большого симфонического оркестра и сюита «Симфонические песни». Дирижер - народный артист России, художественный руководитель фестиваля Александр Сладковский. В программу второго концерта вошли «Марш Красной армии» Салиха Сайдашева, «Волжская симфония» Александра Ключарева, Концерт для скрипки с оркестром № 1 Мансура Музафарова и «Увертюра- фантазия на темы песен Салиха Сайдашева» Александра Миргородского. Солистка - Елена Рольбина. Дирижер – заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист Республики Татарстан Рустем Абязов. В третий день зрители услышат «Молодежную увертюру» Луизы Хайрутдиновой, «Детскую сюиту» Мирсаида Яруллина, «Рапсодию для симфонического оркестра» Рената Еникеева, Концерт для виолончели с оркестром Рашида Калимуллина, симфонический дастан «Степь» Масгуды Шамсутдиновой и «Битву» из балета «Золотая орда» Резеды Ахияровой. Солист - Александр Дульнев. Дирижер – Айрат Ишмуратов (Канада).
Арт директор фестиваля - музыковед, руководитель научных и творческих проектов, музыкальный критик, педагог, доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Вадим Дулат-Алеев.