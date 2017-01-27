В Казани пройдёт оперный фестиваль имени Шаляпина
27.01.2017, 17:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 1 февраля в Казани стартует 35-й Международный оперный фестиваль имени Ф.Шаляпина. Традиционно он пройдёт в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Джалиля.
Откроет мероприятие опера П.Чайковского «Пиковая дама» в постановке художественного руководителя Государственного камерного музыкального театра «Санктъ-Петербург Опера» Юрия Александрова. Спектакль можно будет увидеть 1 и 2 февраля. В роли Германа также выступит артист Московского театра Новая Опера им. Е.Колобкова Сергей Поляков. Лиза – Оксана Крамарева, артистка Национальной оперы Украины им.Т.Шевченко и Марина Нерабеева, артистка Московского театра Новая Опера им.Е.Колобова. Полина – Оксана Давыденко (Казахский государственный академический театр оперы и балета им. Абая), Екатерина Воронцова (Казань). В роли Князя Елецкого – Владимир Мороз (Мариинский театр) и Владимир Целебровский (Мариинский театр). Партию Графини исполнят артистка Большого театра России Татьяна Ерастова и артистка Московского театра Новая Опера Александра Саульская-Шулятьева. Художник-постановщик – Виктор Герасименко (Москва). Хормейстер – заслуженный деятель искусств Татарстана Любовь Дразнина.
В программу фестиваля вошли шедевры мировой оперной сцены — «Аида» и «Трубадур» Джузеппе Верди, «Борис Годунов» Модеста Мусоргского, «Евгений Онегин» Петра Чайковского, «Турандот» и «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини, «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини и другие. Фестиваль откроется премьерой оперы «Пиковая дама» в постановке режиссера Юрия Александрова, а завершится двумя гала-концертами.
Участие в спектаклях примут оперные артисты из Австрии, США, Великобритании, Германии, Украины, Казахстана, Турции.
Откроет мероприятие опера П.Чайковского «Пиковая дама» в постановке художественного руководителя Государственного камерного музыкального театра «Санктъ-Петербург Опера» Юрия Александрова. Спектакль можно будет увидеть 1 и 2 февраля. В роли Германа также выступит артист Московского театра Новая Опера им. Е.Колобкова Сергей Поляков. Лиза – Оксана Крамарева, артистка Национальной оперы Украины им.Т.Шевченко и Марина Нерабеева, артистка Московского театра Новая Опера им.Е.Колобова. Полина – Оксана Давыденко (Казахский государственный академический театр оперы и балета им. Абая), Екатерина Воронцова (Казань). В роли Князя Елецкого – Владимир Мороз (Мариинский театр) и Владимир Целебровский (Мариинский театр). Партию Графини исполнят артистка Большого театра России Татьяна Ерастова и артистка Московского театра Новая Опера Александра Саульская-Шулятьева. Художник-постановщик – Виктор Герасименко (Москва). Хормейстер – заслуженный деятель искусств Татарстана Любовь Дразнина.
В программу фестиваля вошли шедевры мировой оперной сцены — «Аида» и «Трубадур» Джузеппе Верди, «Борис Годунов» Модеста Мусоргского, «Евгений Онегин» Петра Чайковского, «Турандот» и «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини, «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини и другие. Фестиваль откроется премьерой оперы «Пиковая дама» в постановке режиссера Юрия Александрова, а завершится двумя гала-концертами.
Участие в спектаклях примут оперные артисты из Австрии, США, Великобритании, Германии, Украины, Казахстана, Турции.