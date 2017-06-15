В КиноСквере РВИО в память об Алексее Баталове покажут фильм "Летят журавли"
15.06.2017, 16:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 16 июня 2017 года в 20.30 в КиноСквере РВИО в центре Москвы (Петроверигский переулок, дом 4, стр. 1, внутренний двор Музея военной формы) состоится специальный показ фильма Михаила Калатозова «Летят журавли» (1957), посвящённый памяти народного артиста СССР Алексея Баталова. Показ бесплатный, вход свободный.
- Узнав о том, что скончался Алексей Баталов, мы решили изменить афишу «Киносквера» и в память о всенародно любимом актёре театра и кино посмотреть киноленту «Летят журавли». Она стояла в нашей афише, но на следующей неделе, - сказал советник Председателя РВИО Андрей Назаров. - Перед показом фильма мы будем вспоминать Алексея Владимировича, поговорим о нём и его фильмах.
Народный артист СССР Алексей Баталов, скончался в Москве в ночь на 15 июня 2017. Он снялся в таких картинах, как «Москва слезам не верит», «Летят журавли», «Девять дней одного года», «Чисто английское убийство», «Звезда пленительного счастья», «Живой труп» и «Дама с собачкой».
Фильм «Летят журавли» является единственным советским полнометражным фильмом, который получил главный приз Каннского кинофестиваля. В кинотеатрах СССР фильм посмотрело 28,3 млн зрителей (10-е место в прокате 1957 года).
- Узнав о том, что скончался Алексей Баталов, мы решили изменить афишу «Киносквера» и в память о всенародно любимом актёре театра и кино посмотреть киноленту «Летят журавли». Она стояла в нашей афише, но на следующей неделе, - сказал советник Председателя РВИО Андрей Назаров. - Перед показом фильма мы будем вспоминать Алексея Владимировича, поговорим о нём и его фильмах.
Народный артист СССР Алексей Баталов, скончался в Москве в ночь на 15 июня 2017. Он снялся в таких картинах, как «Москва слезам не верит», «Летят журавли», «Девять дней одного года», «Чисто английское убийство», «Звезда пленительного счастья», «Живой труп» и «Дама с собачкой».
Фильм «Летят журавли» является единственным советским полнометражным фильмом, который получил главный приз Каннского кинофестиваля. В кинотеатрах СССР фильм посмотрело 28,3 млн зрителей (10-е место в прокате 1957 года).