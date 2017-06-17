ОРЕАНДА-НОВОСТИ Концертная программа III Международного музыкального фестиваля Петра Чайковского завершилась в подмосковном Клину авторской постановкой Юрия Башмета «Кармен».



Авторский проект Юрия Башмета «Кармен» был представлен сразу в трех жанрах: оперном, балетном и драматическом. В нем приняли участие заслуженный артист России Михаил Трухин, актеры театра и кино Евгений Стычкин и Юлия Такшина, прима-балерина Большого театра, заслуженная артистка РФ Екатерина Шипулина, премьер Большого театра, заслуженный артист России Руслан Скворцов, заслуженный артист России, премьер Большого театра Александр Волчков, солистка Академии молодых певцов Мариинского театра Ирина Шишкова, солист оперной труппы Большого театра Олег Цыбулько и солист оперной труппы Большого театра Олег Долгов.



«Итоги фестиваля – разговоры о том, что нужно делать в следующем году. То есть мы уже собираем портфолио плюс думаем, что можно сделать на территории», – сказала советник губернатора Московской области Нармин Ширалиева, чьи слова приводятся в материале.



Как отметила министр культуры Московской области Оксана Косарева, слова которой приводятся в сообщении, несмотря на непогоду, которая была во время проведения фестиваля, зрительный зал всегда был полон. За все дни фестиваля было зафиксировано всего несколько случаев, когда люди пожилого возраста сдавали свои билеты.



«Ни разу ни на один концерт у нас не было пустого зала ни на улице, ни в здании. Настолько велика жажда людей к искусству, настолько интересная программа фестиваля», – сказала Косарева.



Третий Международный музыкальный фестиваль Чайковского проходил в музее-заповеднике Чайковского в Клину c 13 июня.