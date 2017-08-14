ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 14 августа в Республике Коми на территории национального парка «Югыд ва» стартовал многодневный горный ультрамарафон TransUral-2017. До места прохождения маршрута участники добираются по дороге, проложенной ещё Тумансовской золотодобывающей артелью «Печора».

В марафоне участвуют 230 спортсменов, пять из них – иностранцы – граждане США, Германии, Беларуси, Швеции.

В первый день ультрамарафона пройдет забег на гору Народная (1895 метров) – высшую точку Урала. Дистанция – 50 километров с набором высоты до 1300 метров. Первые 20 километров – твердая дорога с короткими болотистыми участками, а затем курумник (каменные россыпи). На второй день участников ждет «хрустальный забег» на гору Баркова – дистанция в 10 километров, высота горы 1320 метров. В третий день – забег на хребет Малдыныр – дистанция 26 километров, наивысшая точка – 1538 метров. В финальный день пройдет круговой забег вокруг массива горы Баркова – 38 километров. Необязательно участвовать во всех четырёх забегах – каждый спортсмен может выбрать дистанцию, которую посчитает удобной для себя –и это особенность ультрамарафона в Республике Коми.Соревнования продлятся до 18 августа.

Правительством Республики Коми приняты меры по усилению безопасности и медицинской поддержки участников мероприятия, проведены межведомственные совещания у заместителя Председателя Правительства РК Анатолия Князева, создан Организационный комитет соревнований, разработано положение ультрамарафона. Был утверждён специальный план медобеспечения, разработан план аварийно-спасательного обеспечения, согласовано обращение в Министерство природы Российской Федерации с просьбой об увеличении количества участников марафона и персонала, работающего на мероприятии – со 150 до 300.