В финском городе Котке покажут фильм "Хармс" режиссёра Ивана Болотникова
25.07.2017, 16:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках XXV Выборгского кинофестиваля "Окно в Европу" 13 августа в городе Котка состоится традиционный кинопоказ фильма-участника фестиваля. Уже четвёртый год одно из крупнейших и интереснейших российских событий в индустрии кино приезжает в Финляндию. Зрители получат возможность увидеть и оценить картину И.Болотникова "Хармс", мировая премьера которого состоялась на 20-м Шанхайском международном кинофестивале (SIFF).
25 июня 2017 года подвёл итоги своей работы 20-й Шанхайский международный кинофестиваль. Сразу двух "Золотых кубков" удостоилась, участвовавшая в конкурсной программе смотра, игровая полнометражная картина "Хармс" режиссёра-дебютанта Ивана Болотникова, производства студии Proline Film. Приз в номинации "Лучший сценарий" получили Иван Болотников и Сергей Соловьёв, а в номинации "Лучшая операторская работа" - оператор Шандор Беркеши.
В Котке картина будет представлена продюсером Андреем Сигле, режиссёром Иваном Болотниковым и актёрами.
Фильм "Хармс" – первое в России игровое кино о советском писателе и поэте Данииле Ювачёве, больше известном как Хармс. Дерзкий и эксцентричный, отчаянный и прямолинейный – всегда на грани фола, всегда на острие ножа. Произведения этого авангардного автора подчас столь же непонятны обычному читателю, как и он сам. . Но за занавесом этого так называемого "абсурда" скрываются глубокий смысл и постоянное томление души. Как Хармс написал в одном своём стихотворении "НЕТЕПЕРЬ": Что не то и не это, то не это и не то. Так и в его сложной жизни все было не всегда тем.
Фильм "Хармс" – международный проект, снятый в копродукции России, Литвы и Македонии. Сценарий фильма был поддержан Голландским фондом "Хуберт Балс Фонд" Роттердамского фестиваля. Картина создается при финансовой поддержке европейского фонда "«Eurimages", Министерства Культуры РФ, Литовского центра кино и Агентства Кинематографии Республики Македония. Фильм был снят в короткие сроки – за 22 дня.
В конце февраля были сняты зимние сцены, действие которых происходит в блокадном Ленинграде. Основной съёмочный этап пришелся на май. В качестве локаций были выбраны центральная часть Санкт-Петербурга, родного города писателя, Петроградская сторона и город Кронштадт. В одном из исторических зданий Петроградской стороны была построена декорация квартиры Хармса, а также редакции детских журналов "Чиж" и "Ёж", в которых он работал. В сентябре 2015 года с успехом прошла презентация трейлера картины в рамках Венецианского международного кинорынка.
Для режиссёра Ивана Болотникова "Хармс" - это дебютная работа в игровом кино. В состав съёмочной группы входят такие заслуженные кинематографисты, как художник-постановщик Владимир Светозаров, работавший в "Идиоте", "Мастере и Маргарите", "Турецком гамбите", и оператор-постановщик Шандор Беркеши, снявший "Детей Арбата" и "Коктебель". Специально для фильма Президент Ассоциации композиторов Македонии Сони Петровски написал симфонию "Хармс", которую исполнит Македонский симфонический оркестр.
Творчество Хармса оказало влияние на русский рок, современную русскую сказку и литературный постмодерн. Известные рок-музыканты Петербурга, такие как группа "АукцЫон", вокалист группы "НОМ" Юрий Салтыков, солистка группы "Колибри" Инна Волкова приняли участие в съёмках фильма. Они создают особое настроение, словно находясь "на одной волне" с героем фильма.
В проекте занят интернациональный актёрский состав. Кроме того, далеко не всех исполнителей удалось найти в картотеке профессиональных актёров – в окружении Хармса было слишком много характерных и необычных персонажей. Поэтому приходилось искать даже на улицах и в соцсетях.
В результате, на роль Хармса был утверждён польский актёр и театральный режиссёр Войцех Урбаньски. Вот что исполнитель главной роли говорит о своем герое: "Он эксцентрик. Он в себе. Где у него маска? Где он искренний? Была ли у него настоящая шизофрения? Это всё остаётся под вопросом".
Первую жену Хармса Эстер Александровну Русакову сыграла польская актриса Юстина Вонщик. Вторую жену Хармса Марину Малич сыграла литовская актриса Айсте Держюте, получившая в 2015 году престижную премию European Shooting Stars Берлинского международного кинофестиваля. В фильме также снимались: Дариус Гумаускас (Литва) в роли Якова Друскина, Артём Семакин в роли Николая Заболоцкого, Андрей Феськов в роли Леонида Липавского, Александр Баширов в роли соседа Хармса и старухи, выпадающей из окна, Никита Кукушкин в роли племянника Сно, Татьяна Шаповалова в роли Анны Ахматовой (обладательница приза за лучшую женскую роль на "Кинотавре" в фильме "Охотник" Бакура Бакурадзе), Григорий Чабан в роли Александра Введенского.
25 июня 2017 года подвёл итоги своей работы 20-й Шанхайский международный кинофестиваль. Сразу двух "Золотых кубков" удостоилась, участвовавшая в конкурсной программе смотра, игровая полнометражная картина "Хармс" режиссёра-дебютанта Ивана Болотникова, производства студии Proline Film. Приз в номинации "Лучший сценарий" получили Иван Болотников и Сергей Соловьёв, а в номинации "Лучшая операторская работа" - оператор Шандор Беркеши.
В Котке картина будет представлена продюсером Андреем Сигле, режиссёром Иваном Болотниковым и актёрами.
Фильм "Хармс" – первое в России игровое кино о советском писателе и поэте Данииле Ювачёве, больше известном как Хармс. Дерзкий и эксцентричный, отчаянный и прямолинейный – всегда на грани фола, всегда на острие ножа. Произведения этого авангардного автора подчас столь же непонятны обычному читателю, как и он сам. . Но за занавесом этого так называемого "абсурда" скрываются глубокий смысл и постоянное томление души. Как Хармс написал в одном своём стихотворении "НЕТЕПЕРЬ": Что не то и не это, то не это и не то. Так и в его сложной жизни все было не всегда тем.
Фильм "Хармс" – международный проект, снятый в копродукции России, Литвы и Македонии. Сценарий фильма был поддержан Голландским фондом "Хуберт Балс Фонд" Роттердамского фестиваля. Картина создается при финансовой поддержке европейского фонда "«Eurimages", Министерства Культуры РФ, Литовского центра кино и Агентства Кинематографии Республики Македония. Фильм был снят в короткие сроки – за 22 дня.
В конце февраля были сняты зимние сцены, действие которых происходит в блокадном Ленинграде. Основной съёмочный этап пришелся на май. В качестве локаций были выбраны центральная часть Санкт-Петербурга, родного города писателя, Петроградская сторона и город Кронштадт. В одном из исторических зданий Петроградской стороны была построена декорация квартиры Хармса, а также редакции детских журналов "Чиж" и "Ёж", в которых он работал. В сентябре 2015 года с успехом прошла презентация трейлера картины в рамках Венецианского международного кинорынка.
Для режиссёра Ивана Болотникова "Хармс" - это дебютная работа в игровом кино. В состав съёмочной группы входят такие заслуженные кинематографисты, как художник-постановщик Владимир Светозаров, работавший в "Идиоте", "Мастере и Маргарите", "Турецком гамбите", и оператор-постановщик Шандор Беркеши, снявший "Детей Арбата" и "Коктебель". Специально для фильма Президент Ассоциации композиторов Македонии Сони Петровски написал симфонию "Хармс", которую исполнит Македонский симфонический оркестр.
Творчество Хармса оказало влияние на русский рок, современную русскую сказку и литературный постмодерн. Известные рок-музыканты Петербурга, такие как группа "АукцЫон", вокалист группы "НОМ" Юрий Салтыков, солистка группы "Колибри" Инна Волкова приняли участие в съёмках фильма. Они создают особое настроение, словно находясь "на одной волне" с героем фильма.
В проекте занят интернациональный актёрский состав. Кроме того, далеко не всех исполнителей удалось найти в картотеке профессиональных актёров – в окружении Хармса было слишком много характерных и необычных персонажей. Поэтому приходилось искать даже на улицах и в соцсетях.
В результате, на роль Хармса был утверждён польский актёр и театральный режиссёр Войцех Урбаньски. Вот что исполнитель главной роли говорит о своем герое: "Он эксцентрик. Он в себе. Где у него маска? Где он искренний? Была ли у него настоящая шизофрения? Это всё остаётся под вопросом".
Первую жену Хармса Эстер Александровну Русакову сыграла польская актриса Юстина Вонщик. Вторую жену Хармса Марину Малич сыграла литовская актриса Айсте Держюте, получившая в 2015 году престижную премию European Shooting Stars Берлинского международного кинофестиваля. В фильме также снимались: Дариус Гумаускас (Литва) в роли Якова Друскина, Артём Семакин в роли Николая Заболоцкого, Андрей Феськов в роли Леонида Липавского, Александр Баширов в роли соседа Хармса и старухи, выпадающей из окна, Никита Кукушкин в роли племянника Сно, Татьяна Шаповалова в роли Анны Ахматовой (обладательница приза за лучшую женскую роль на "Кинотавре" в фильме "Охотник" Бакура Бакурадзе), Григорий Чабан в роли Александра Введенского.
Источник: Окно в Европу