В Краснодаре открыли новый байк-сезон
01.04.2017, 18:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Краснодаре сегодня открыли новый байк-сезон. В мотопробеге, посвящённом этому событию, приняли участие и бойцы Специализированной части экстренного реагирования (СЧЭР) 12 отряда федеральной противопожарной службы.
"Ежегодно мы вливаемся в мотоклонну с байкерами юга России. Мы смело можем назвать их "коллегами", поскольку между нашим подразделением и "Байкерами Юга" заключён договор о сотрудничестве. Они сообщают нам о произошедших по пути их следования ДТП и пожарах", - рассказывает начальник СЧЭР Сергей Мартынов.
Но, прежде чем, отправиться в путь, бойцы подразделения МЧС провели с участниками мотопробега инструктаж по технике безопасности.
В нынешнем году количество байкеров, принявших участие в мотопробеге, рекордное - более 1 тысячи человек.
Цель подобных акций – привлечь внимание участников движения к появлению на дорогах двухколёсного транспорта, - отмечают организаторы, - призвать к взаимной вежливости на дорогах.
Байкеры преодолели маршрут от улицы Мачуги до улицы Зиповской. Здесь в одном из павильонов выставочного комплекса "КраснодарЭКСПО" прошла выставка мототехники. Среди экспонатов разместился и пожарно-спасательный мотоцикл "Honda", который представил специалист СЧЭР. Желающих познакомиться с оперативным высокоманёвренным транспортным средством современных спасателей было хоть отбавляй.
Завершился мотопробег праздничным концертом.
"Ежегодно мы вливаемся в мотоклонну с байкерами юга России. Мы смело можем назвать их "коллегами", поскольку между нашим подразделением и "Байкерами Юга" заключён договор о сотрудничестве. Они сообщают нам о произошедших по пути их следования ДТП и пожарах", - рассказывает начальник СЧЭР Сергей Мартынов.
Но, прежде чем, отправиться в путь, бойцы подразделения МЧС провели с участниками мотопробега инструктаж по технике безопасности.
В нынешнем году количество байкеров, принявших участие в мотопробеге, рекордное - более 1 тысячи человек.
Цель подобных акций – привлечь внимание участников движения к появлению на дорогах двухколёсного транспорта, - отмечают организаторы, - призвать к взаимной вежливости на дорогах.
Байкеры преодолели маршрут от улицы Мачуги до улицы Зиповской. Здесь в одном из павильонов выставочного комплекса "КраснодарЭКСПО" прошла выставка мототехники. Среди экспонатов разместился и пожарно-спасательный мотоцикл "Honda", который представил специалист СЧЭР. Желающих познакомиться с оперативным высокоманёвренным транспортным средством современных спасателей было хоть отбавляй.
Завершился мотопробег праздничным концертом.