В Крыму прошёл вечер памяти выдающегося поэта Евгения Евтушенко
14.04.2017, 13:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Симферополе в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Республики Крым «Крымское художественное училище имени Н.С. Самокиша» при поддержке Министерства культуры Республики Крым проведён вечер памяти Евгения Евтушенко – выдающегося поэта, прозаика, режиссёра, сценариста, публициста, актера, общественного деятеля, номинанта Нобелевской премии по литературе. Памятный вечер организован в рамках реализации комплексного плана мероприятий ведомства о памятных и юбилейных датах, знаменательных и праздничных событиях.
В рамках мероприятия была прочитана лекция о знаменитом деятеле, где было отмечено, что имя Евгения Евтушенко давно и прочно вошло в современную поэзию, оно широко распространилось в нашей жизни среди людей разных поколений и профессий, разных взглядов на жизнь и разных вкусов. Обширная популярность Евтушенко заключается не только в выдающемся поэтическом даровании, но и в том врождённом чувстве гражданственности, которое неразрывно с чувством времени.
Кроме того, в память о поэте прозвучали его стихи, отрывки из поэм, высказывания о том, что Евгений Евтушенко – лирический поэт, пишущий от собственного лица, он поэт времени, чутко улавливающий все его главные влияния.
В рамках мероприятия была прочитана лекция о знаменитом деятеле, где было отмечено, что имя Евгения Евтушенко давно и прочно вошло в современную поэзию, оно широко распространилось в нашей жизни среди людей разных поколений и профессий, разных взглядов на жизнь и разных вкусов. Обширная популярность Евтушенко заключается не только в выдающемся поэтическом даровании, но и в том врождённом чувстве гражданственности, которое неразрывно с чувством времени.
Кроме того, в память о поэте прозвучали его стихи, отрывки из поэм, высказывания о том, что Евгений Евтушенко – лирический поэт, пишущий от собственного лица, он поэт времени, чутко улавливающий все его главные влияния.