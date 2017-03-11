В "Ленэкспо" стартовала весенняя выставка домашних животных
11.03.2017, 23:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 11 апреля в выставочном комплексе "Ленэкспо" открылась "Зоошоу" – крупнейшая выставка домашних животных Северо-Запада. Всех любителей домашних питомцев ждут увлекательные соревнования, показательные выступления, конкурсы и шоу-программа, консультации ветеринаров и заводчиков.
На большом ринге хэндлеры со своими четвероногими питомцами участвуют в показательных выступлениях по флайболу и квалификационных состязания по танцам с собаками "ЗООШОУ-Весна 2017". По итогам этих соревнований определятся будущие участники Чемпионатов Мира и Европы.
На малых рингах пит-бультерьеры, лабрадоры, хаски, бигли, леонберги, ши-тцу, бивер-йоркшир а-ля пом-пон и другие породы собак борются за призовые места на породных выставках "Весенняя Капель 2017", "Зори Невы 2017" и Чемпионатах Москвы (CAC) и России (CACIB-WCHSA).
Выставки породистых кошек проводят фелинологические клубы "Бастет" (FIFE) и "Вариета" (WACC). Вниманию посетителей представлены более 20 пород кошек, числе мейн-куны, саванны, бирма, британские короткошерстные, девон рекс и многие другие. Также вас ждет встреча с ручными енотами Митей и Тимофеем, лисом Пабло и разнообразными рептилиями.
Значительную часть экспозиции в этом году занимают грызуны. Клубы проводят выставки морских свинок, декоративных крыс, кроликов и песчанок. На круглом столе по кролиководству эксперты обсудят европейские стандарты и российские реалии этой деятельности, особенности создания питомника и типичные ошибки начинающего кроликовода. Также гостей ждет шоу-программа "Праздник грызунов": крысиные забеги по аджилити, конкурс "Крысы-канатоходцы", модный показ зверских костюмов и конкурс оформления клеток.
Интересную выставочную и развлекательную программу подготовили клубы декоративных хорьков "Мелиан" и "Русский хорек". Гости выставки могут проконсультироваться со специалистами и узнать о тонкостях содержания и ухода за хорьками.
Отдельной темой проекта в этом году стала орнитология. Ей посвящен семинар по ветеринарии птиц и отдельная экспозиция с консультациями от заводчиков по уходу и содержанию птиц, а также ветеринарного врача-орнитолога.
На ярмарке товаров для домашних животных любой желающий может приобрести корма и аксессуары для своего любимца, а в пет-ресторане побаловать питомцев разными лакомствами.
На большом ринге хэндлеры со своими четвероногими питомцами участвуют в показательных выступлениях по флайболу и квалификационных состязания по танцам с собаками "ЗООШОУ-Весна 2017". По итогам этих соревнований определятся будущие участники Чемпионатов Мира и Европы.
На малых рингах пит-бультерьеры, лабрадоры, хаски, бигли, леонберги, ши-тцу, бивер-йоркшир а-ля пом-пон и другие породы собак борются за призовые места на породных выставках "Весенняя Капель 2017", "Зори Невы 2017" и Чемпионатах Москвы (CAC) и России (CACIB-WCHSA).
Выставки породистых кошек проводят фелинологические клубы "Бастет" (FIFE) и "Вариета" (WACC). Вниманию посетителей представлены более 20 пород кошек, числе мейн-куны, саванны, бирма, британские короткошерстные, девон рекс и многие другие. Также вас ждет встреча с ручными енотами Митей и Тимофеем, лисом Пабло и разнообразными рептилиями.
Значительную часть экспозиции в этом году занимают грызуны. Клубы проводят выставки морских свинок, декоративных крыс, кроликов и песчанок. На круглом столе по кролиководству эксперты обсудят европейские стандарты и российские реалии этой деятельности, особенности создания питомника и типичные ошибки начинающего кроликовода. Также гостей ждет шоу-программа "Праздник грызунов": крысиные забеги по аджилити, конкурс "Крысы-канатоходцы", модный показ зверских костюмов и конкурс оформления клеток.
Интересную выставочную и развлекательную программу подготовили клубы декоративных хорьков "Мелиан" и "Русский хорек". Гости выставки могут проконсультироваться со специалистами и узнать о тонкостях содержания и ухода за хорьками.
Отдельной темой проекта в этом году стала орнитология. Ей посвящен семинар по ветеринарии птиц и отдельная экспозиция с консультациями от заводчиков по уходу и содержанию птиц, а также ветеринарного врача-орнитолога.
На ярмарке товаров для домашних животных любой желающий может приобрести корма и аксессуары для своего любимца, а в пет-ресторане побаловать питомцев разными лакомствами.