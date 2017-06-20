В МГК пройдёт сольный концерт пианиста Георгия Чаидзе
20.06.2017, 16:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 29 июня в Рахманиновском зале МГК пройдёт сольный концерт лауреата международных конкурсов, пианиста Георгия Чаидзе.
Георгий Чаидзе – молодой перспективный пианист, лауреат всероссийских и международных конкурсов, постоянный участник именитых фестивалей. Артист записал три альбома, в которые вошли произведения Гайдна, Шуберта, Дворжака, Мусоргского, Чайковского, Метнера и Прокофьева. Его записи и концертные выступления транслировались на радиостанциях России, Канады, Германии, Нидерландов, Великобритании, Франции, Норвегии, Финляндии.
29 июня в Малом зале Московской консерватории Георгий Чаидзе исполнит классико-романтическую программу, тщательным образом сотканную из сочинений выдающихся зарубежных и русских композиторов. Так, в начале вечера прозвучат фортепианные сонаты Моцарта и Шумана, а в завершении – цикл для фортепиано "Картинки с выставки" Мусоргского.
Георгий Чаидзе – молодой перспективный пианист, лауреат всероссийских и международных конкурсов, постоянный участник именитых фестивалей. Артист записал три альбома, в которые вошли произведения Гайдна, Шуберта, Дворжака, Мусоргского, Чайковского, Метнера и Прокофьева. Его записи и концертные выступления транслировались на радиостанциях России, Канады, Германии, Нидерландов, Великобритании, Франции, Норвегии, Финляндии.
29 июня в Малом зале Московской консерватории Георгий Чаидзе исполнит классико-романтическую программу, тщательным образом сотканную из сочинений выдающихся зарубежных и русских композиторов. Так, в начале вечера прозвучат фортепианные сонаты Моцарта и Шумана, а в завершении – цикл для фортепиано "Картинки с выставки" Мусоргского.