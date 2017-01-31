В МГК состоится церемония передачи бюста Арама Хачатуряна
31.01.2017, 12:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 2 февраля, четверг, 17.30 в фойе Большого зала Московской консерватории состоится торжественная церемония передачи в дар Консерватории бюста Арама Ильича Хачатуряна.
Автор и инициатор проекта — известный скульптор, член Московского Союза художников, консул Национального общества искусств (США), заслуженный художник АрменииМикаэль Согоян, дарителем выступает Армен Садгян. Церемония передачи в дар бюста приурочена к 150-летию Московской консерватории.
В торжественной церемонии примут участие:
1. Михаил Ефимович Швыдкой — специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству;
2. Олег Исаевич Есаян — Чрезвычайный и полномочный посолРеспублики Армения в Российской Федерации;
3. Светлана Мартуновна Саакян — Советник Министра культуры республики Армения;
4. Александр Владимирович Журавский — заместитель министра культуры Российской Федерации;
5. Алексей Алексеевич Шалашов — директор Департамента современного искусства и международных культурных связей Министерства культуры Российской Федерации;
6. Денис Леонидович Мацуев — народный артист РФ;
7. Микаэль Фридрихович Согоян — скульптор, член Московского Союза художников, консул Национального общества искусств (США), заслуженный художник Армении, автор бюста А.И. Хачатуряна.
Автор и инициатор проекта — известный скульптор, член Московского Союза художников, консул Национального общества искусств (США), заслуженный художник АрменииМикаэль Согоян, дарителем выступает Армен Садгян. Церемония передачи в дар бюста приурочена к 150-летию Московской консерватории.
В торжественной церемонии примут участие:
1. Михаил Ефимович Швыдкой — специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству;
2. Олег Исаевич Есаян — Чрезвычайный и полномочный посолРеспублики Армения в Российской Федерации;
3. Светлана Мартуновна Саакян — Советник Министра культуры республики Армения;
4. Александр Владимирович Журавский — заместитель министра культуры Российской Федерации;
5. Алексей Алексеевич Шалашов — директор Департамента современного искусства и международных культурных связей Министерства культуры Российской Федерации;
6. Денис Леонидович Мацуев — народный артист РФ;
7. Микаэль Фридрихович Согоян — скульптор, член Московского Союза художников, консул Национального общества искусств (США), заслуженный художник Армении, автор бюста А.И. Хачатуряна.