В ММДМ пройдёт гала-концерт фестиваля «Белый пароход».
21.08.2017, 13:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 30 августа 2017 года в 19.00 в Театральном зале Московского Международного Дома Музыки состоится гала-концерт фестиваля «Белый пароход».
Исполнители:
- Сводный хор и юные солисты проекта "Белый пароход".
- Инструментальный ансамбль п/у Александра Покидченко
- Вокальный ансамбль солистов Академии хорового искусства им. В.С. Попова
- Группа «Кватро»
Специальные гости:
Гедиминас Таранда
Александр Шаганов
Олег Леушин
Владимир и Юрий ТОРСУЕВЫ
Художественный руководитель фестиваля – Николай Диденко
Песни А. Пахмутовой, Е. Крылатова, песни военных лет, народные песни
Гала-концерт фестиваля «Белый пароход» пройдёт на сцене Театрального зала Дома музыки 30 августа. Одарённые дети с ограниченными возможностями и из социально неблагополучных семей выступят на одной сцене вместе с профессиональными артистами и музыкантами.
ММДМ со дня основания уделял особое внимание благотворительным проектам. Здесь обрел свой дом Международный Благотворительный Фонд Владимира Спивакова, ежегодно проходят различные концерты и фестивали в поддержу нуждающихся. В преддверии юбилейного XV сезона в Доме музыки состоится гала-концерт фестиваля «Белый пароход» – одного из самых масштабных социальных проектов, оказывающих помощь музыкально одарённым детям со сложной судьбой.
«Белый пароход» имеет уникальную историю. Начавшись в 40-е годы с оздоровительных рейсов по Амуру для детей фронтовиков, со временем он стал значительным проектом вокальных школ-фестивалей. География его простирается от Дальнего Востока до Москвы. Ежегодно в Хабаровском крае, Амурской области, ЕАО, других регионах России выдающийся оперный бас Николай Диденко при поддержке коллег из Академии хорового искусства имени В.С. Попова проводит творческие сезоны, которые начинаются с отбора детей в летнюю вокально-хоровую школу «на воде» и заканчиваются гала-концертами на лучших площадках столицы.
Раз в году талантливые дети со всей страны приезжают в Москву, где их ждут экскурсии в Кремль, посещение столичных достопримечательностей и заключительный гала-концерт, который в этом году пройдёт в Московском международном Доме музыки.
Сводный хор и юные солисты выступят на одной сцене вместе с художественным руководителем фестиваля Николаем Диденко, вокальным ансамблем солистов Академии хорового искусства имени В.С. Попова, инструментальным ансамблем Александра Покидченко и группой «Кватро». Специальными гостями концерта станут создатель и руководитель «Имперского русского балета» Гедеминас Таранда, художественный руководитель «Театра на Юго-Западе» Олег Леушин, самые известные близнецы советского кино, сыгравшие главные роли в телефильме «Приключения Электроника», Владимир и Юрий Торсуевы, поэт-песенник Александр Шаганов
В программе концерта – песни Александры Пахмутовой, Евгения Крылатова и других отечественных композиторов, мелодии военных лет, популярная музыка.
Исполнители:
- Сводный хор и юные солисты проекта "Белый пароход".
- Инструментальный ансамбль п/у Александра Покидченко
- Вокальный ансамбль солистов Академии хорового искусства им. В.С. Попова
- Группа «Кватро»
Специальные гости:
Гедиминас Таранда
Александр Шаганов
Олег Леушин
Владимир и Юрий ТОРСУЕВЫ
Художественный руководитель фестиваля – Николай Диденко
Песни А. Пахмутовой, Е. Крылатова, песни военных лет, народные песни
Гала-концерт фестиваля «Белый пароход» пройдёт на сцене Театрального зала Дома музыки 30 августа. Одарённые дети с ограниченными возможностями и из социально неблагополучных семей выступят на одной сцене вместе с профессиональными артистами и музыкантами.
ММДМ со дня основания уделял особое внимание благотворительным проектам. Здесь обрел свой дом Международный Благотворительный Фонд Владимира Спивакова, ежегодно проходят различные концерты и фестивали в поддержу нуждающихся. В преддверии юбилейного XV сезона в Доме музыки состоится гала-концерт фестиваля «Белый пароход» – одного из самых масштабных социальных проектов, оказывающих помощь музыкально одарённым детям со сложной судьбой.
«Белый пароход» имеет уникальную историю. Начавшись в 40-е годы с оздоровительных рейсов по Амуру для детей фронтовиков, со временем он стал значительным проектом вокальных школ-фестивалей. География его простирается от Дальнего Востока до Москвы. Ежегодно в Хабаровском крае, Амурской области, ЕАО, других регионах России выдающийся оперный бас Николай Диденко при поддержке коллег из Академии хорового искусства имени В.С. Попова проводит творческие сезоны, которые начинаются с отбора детей в летнюю вокально-хоровую школу «на воде» и заканчиваются гала-концертами на лучших площадках столицы.
Раз в году талантливые дети со всей страны приезжают в Москву, где их ждут экскурсии в Кремль, посещение столичных достопримечательностей и заключительный гала-концерт, который в этом году пройдёт в Московском международном Доме музыки.
Сводный хор и юные солисты выступят на одной сцене вместе с художественным руководителем фестиваля Николаем Диденко, вокальным ансамблем солистов Академии хорового искусства имени В.С. Попова, инструментальным ансамблем Александра Покидченко и группой «Кватро». Специальными гостями концерта станут создатель и руководитель «Имперского русского балета» Гедеминас Таранда, художественный руководитель «Театра на Юго-Западе» Олег Леушин, самые известные близнецы советского кино, сыгравшие главные роли в телефильме «Приключения Электроника», Владимир и Юрий Торсуевы, поэт-песенник Александр Шаганов
В программе концерта – песни Александры Пахмутовой, Евгения Крылатова и других отечественных композиторов, мелодии военных лет, популярная музыка.
Источник: ММДМ