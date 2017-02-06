В Мариинке пройдёт II Международный хоровой фестиваль "Поющая масленица"
06.02.2017, 17:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 20 по 26 февраля в Мариинском театре во второй раз пройдет Международный хоровой фестиваль «Поющая масленица». В этом году певческий форум познакомит зрителей с коллективами из России, Словении, Норвегии, Германии, Латвии, Литвы, Франции, а в камерных залах Мариинского-2 вновь выступят детские и молодежные коллективы.
20 февраля II Международный хоровой фестиваль «Поющая масленица» откроется оперой Николая Римского-Корсакова «Снегурочка» (Мариинский-2, 19.00).
21 февраля камерный хор Utopia & Reality (Норвегия-Словения), специализирующийся на современной хоровой музыке, исполнит произведения скандинавских и славянских композиторов (Концертный зал, 19.00). 22 февраля камерный хор из Санкт-Петербурга «Фестино» и солисты Саарбрюккенского камерного хора (Германия) представят ретроспективу немецкой хоровой музыки от Иоганна Германа Шайна (XVII век) до Иоганнеса Брамса (XIX век) (Концертный зал, 19.00).
23 февраля хор и симфонический оркестр Мариинского театра, Детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга и хор Детской студии Мариинского театра представят детскую оперу Ганса Красы «Брундибар». Режиссер – Мстислав Пентковский (Концертный зал, 15.00). Вечером в этот же день хор Мариинского театра выступит вместе с лауреатом XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского Александром Раммом (виолончель). В программе концерта «Голос с небес» – сочинения для виолончели и хора Джона Тавенера, Антона Аренского, Грегорио Аллегри, Александра Гаспарова, Ольги Викторовой, Эрика Танги. Дирижер – Андрей Петренко (Концертный зал, 20.00).
24 февраля в Фойе Стравинского (Мариинский-2) пройдет марафон a capella (12.00), а в 19.00 на основной сцене Мариинского-2 хоры Московского и Санкт-Петербургского государственных университетов совместно с Симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением Эдуарда Кротмана исполнят произведения современного английского классика Джона Раттера Gloria и Magnificat.
25 февраля в Фойе Стравинского (Мариинский-2) народные плясовые, хороводные, лирические, свадебные, масленичные песни и частушки прозвучат в исполнении фольклорных коллективов Санкт-Петербурга и Ленинградской области (12.00). Вечером в Концертном зале всемирно известный французский ансамбль Le po?me harmonique и вокальный ансамбль Intrada представят программу из музыки французского барокко (19.00).
Завершится II Международный хоровой фестиваль «Поющая масленица» 26 февраля гала-концертом с участием финалистов Детско-юношеского хорового чемпионата мира 2017 года: Хора мальчиков Spartito (Латвия) и Академического хора Jaunyste (Литва), а также Детского хора телевидения и радио Санкт-Петербурга (Концертный зал, 13.00).
20 февраля II Международный хоровой фестиваль «Поющая масленица» откроется оперой Николая Римского-Корсакова «Снегурочка» (Мариинский-2, 19.00).
21 февраля камерный хор Utopia & Reality (Норвегия-Словения), специализирующийся на современной хоровой музыке, исполнит произведения скандинавских и славянских композиторов (Концертный зал, 19.00). 22 февраля камерный хор из Санкт-Петербурга «Фестино» и солисты Саарбрюккенского камерного хора (Германия) представят ретроспективу немецкой хоровой музыки от Иоганна Германа Шайна (XVII век) до Иоганнеса Брамса (XIX век) (Концертный зал, 19.00).
23 февраля хор и симфонический оркестр Мариинского театра, Детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга и хор Детской студии Мариинского театра представят детскую оперу Ганса Красы «Брундибар». Режиссер – Мстислав Пентковский (Концертный зал, 15.00). Вечером в этот же день хор Мариинского театра выступит вместе с лауреатом XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского Александром Раммом (виолончель). В программе концерта «Голос с небес» – сочинения для виолончели и хора Джона Тавенера, Антона Аренского, Грегорио Аллегри, Александра Гаспарова, Ольги Викторовой, Эрика Танги. Дирижер – Андрей Петренко (Концертный зал, 20.00).
24 февраля в Фойе Стравинского (Мариинский-2) пройдет марафон a capella (12.00), а в 19.00 на основной сцене Мариинского-2 хоры Московского и Санкт-Петербургского государственных университетов совместно с Симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением Эдуарда Кротмана исполнят произведения современного английского классика Джона Раттера Gloria и Magnificat.
25 февраля в Фойе Стравинского (Мариинский-2) народные плясовые, хороводные, лирические, свадебные, масленичные песни и частушки прозвучат в исполнении фольклорных коллективов Санкт-Петербурга и Ленинградской области (12.00). Вечером в Концертном зале всемирно известный французский ансамбль Le po?me harmonique и вокальный ансамбль Intrada представят программу из музыки французского барокко (19.00).
Завершится II Международный хоровой фестиваль «Поющая масленица» 26 февраля гала-концертом с участием финалистов Детско-юношеского хорового чемпионата мира 2017 года: Хора мальчиков Spartito (Латвия) и Академического хора Jaunyste (Литва), а также Детского хора телевидения и радио Санкт-Петербурга (Концертный зал, 13.00).