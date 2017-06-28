ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Московский зоопарк 8 июля покажет самые крепкие семейные пары среди своих питомцев. Для посетителей зоосада в День семьи, любви и верности проведут бесплатные экскурсии. Гостям расскажут истории любви животных, которые по несколько лет живут в парах. А также покажут потомство некоторых из них. Начнутся экскурсии в 11:00 возле главного входа в зоопарк. Всех желающих разделят на три группы и за полтора часа проведут по территории зоосада, где живут самые дружные семьи животных.

«Наши гости смогут посмотреть на семью слонов с новорождённым слонёнком. Это слон Памир, слониха Пипита и их сын Филимон. Памир и Пипита познакомились 30 лет назад, когда были ещё детьми, и ни на день не расставались. За годы совместной жизни у них родились трое слонят. Ещё мы познакомим гостей с семейством львов - львом Кувамом и львицей Нои. Они вместе с 2013 года, этот союз уже успел принести двух львят в 2015-м. Дети живут вместе с родителями», — рассказали о программе экскурсий в пресс-службе Московского зоопарка.



Кроме того, в экскурсионную прогулку войдёт визит к вольеру пары европейских рысей, у которых совсем недавно родились трое котят. Малыши уже очень активны и постоянно убегают от родителей, которые хотят спрятать их в глубине вольера. Это первое потомство пары европейских рысей, которые вместе живут уже восемь лет.

Также 8 июля откроется бесплатный летний лекторий для всей семьи. Днём там будут идти детские спектакли в исполнении артистов театра «Тик-так», а по вечерам учёные, сотрудничающие с Московским зоопарком, будут читать лекции для взрослых на темы экологии и биологии. Площадка размером в одну тысячу квадратных метров откроется в торце павильона «Обезьяны». Там поставят мягкие и удобные пуфы, скамейки, лежаки и столики. От дождя и солнца это место будет защищать специальный навес. Слушать выступления учёных смогут одновременно до 300 человек. Лекторий будет работать два дня в неделю: в пятницу и воскресенье.