В Московском зоопарке проснулись сурки
06.03.2017, 14:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Московском зоопарке проснулись сурки, а значит, настоящая весна близко. Время их пробуждения зависит от температуры окружающей среды. Ближе к концу спячки животные периодически ненадолго просыпаются, чтобы оценить положение дел. Когда зверьки убеждаются, что тёплая погода установилась, то уже не засыпают снова.
Сурки спят глубоко; у них во много раз снижается частота сердцебиения и дыхания, а температура тела уменьшается до восьми градусов. Первые несколько недель после пробуждения сурки почти не питаются, используя жировые запасы. Это время уходит на то, чтобы возобновить работу пищеварительной системы и подготовиться к размножению. Выходя на поверхность впервые после пробуждения, они откапывают ход, отгребая землю внутрь. Так вход в нору не очень заметен. Немного откормившись, сурки начинают чистить и ремонтировать свои жилища.
Всего в зоопарке три сурка. Их уже можно увидеть в вольере на старой территории.
Московский зоопарк с приходом весны изменил график работы. С 1 марта он открыт с 09:00 до 18:00. Кассы закрываются на час раньше — в 17:00.
Сурки спят глубоко; у них во много раз снижается частота сердцебиения и дыхания, а температура тела уменьшается до восьми градусов. Первые несколько недель после пробуждения сурки почти не питаются, используя жировые запасы. Это время уходит на то, чтобы возобновить работу пищеварительной системы и подготовиться к размножению. Выходя на поверхность впервые после пробуждения, они откапывают ход, отгребая землю внутрь. Так вход в нору не очень заметен. Немного откормившись, сурки начинают чистить и ремонтировать свои жилища.
Всего в зоопарке три сурка. Их уже можно увидеть в вольере на старой территории.
Московский зоопарк с приходом весны изменил график работы. С 1 марта он открыт с 09:00 до 18:00. Кассы закрываются на час раньше — в 17:00.